Hokejisti Jesenic v novi sezoni niso več favoriti na derbijih z Olimpijo. Ljubljančani so v minuli zimi utrpeli kar trinajst porazov na medsebojnih tekmah, a se je razmerje moči na ledu tako hitro spremenilo, da Olimpija na današnji obračun v dvorano Podmežakla prihaja s točkovno in psihološko prednostjo.

Ljubljančani so pred začetkom mednarodnega tekmovanja ugnali Jeseničane tako na blejski poletni ligi kot v finalu slovenskega pokala. Olimpija je pred uvodnim derbijem v alpski ligi v naletu sedmih zaporednih zmag, medtem ko se ranjeni železarji soočajo s prvo resnejšo krizo. Pred tednom dni so razočarali na celinskem pokalu, saj se jim je po debaklu z Rittnom pripetil celo nedopusten spodrsljaj s Crveno zvezdo. Brez točk so ostali tudi na četrtkovi generalki pri mlademu moštvu Salzburga, ki je petkrat zatreslo gorenjsko mrežo. Jeseničanom se pozna, da so bili po koncu minule sezone v preveliki negotovosti glede vodenja kluba. Ker se dolgo časa ni vedelo, kakšna bo usoda državnih prvakov, so moštvo zapustili nosilci igre, ki jih niso nadomestili s primernimi okrepitvami. Za večjo konkurenčnost so pred kratkim angažirali kanadskega napadalca Philippa Paradisa, ki bo debi v rdečem dresu doživel ravno z Olimpijo.

Za Ljubljančane bo gostovanje v Podmežakli preizkus zrelosti. Uigrano moštvo je že v rani fazi tekmovanja ujelo šampionsko formo, saj je pred tednom dni na tivolskem ledu z veliko razliko padel tudi prvak alpske lige Asiago. Olimpija bi z zmago na Jesenicah odrezala večnega tekmeca od vrha tekmovanja in utrdila primat na slovenskih ledenih ploskvah. Treba je podčrtati, da se je v novi sezoni izkazal tudi trener Jure Vnuk, ki se je že med poletjem resno lotil tivolskega izziva. Olimpija pod njegovim vodstvom prikazuje ustvarjalen hokej z veliko discipline, samozavest moštva pa dvigujeta tudi zanesljiva vratarja. »Igralci se zabavajo vsakokrat, ko stopijo na led. Prepričan sem, da Jeseničani načrtujejo presenečenje z agresivnejšo igro, mi pa umirjamo žogico, da gre le za eno od številnih tekem v alpski ligi,« preudarno razmišlja Jure Vnuk.