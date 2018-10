Okoljski ministri EU so minuli torek po več kot trinajstih urah pogajanj dosegli kompromis o cilju za 35-odstotno znižanje izpustov ogljikovega dioksida pri novih avtomobilih in 30-odstotno znižanje izpustov pri novih lahkih tovornih vozilih do leta 2030 v primerjavi z letom 2021.

35-odstotno znižanje izpustov Evropska komisija je novembra lani predlagala 30-odstotno znižanje izpustov. Evropski parlament se je zavzel za 40-odstotno znižanje, kompromisni predlog avstrijskega predsedstva EU pa je bil na koncu 35-odstotno znižanje. Nekatere države, na primer Švedska, Danska in Nizozemska, so se zavzemale za še ambicioznejši cilj. Za nekatere, na primer Bolgarijo in Madžarsko, pa je bilo tudi 30 odstotkov preveč ambiciozno. Slovenija je bila del skupine držav, ki se zavzemajo za vaj 40-odstotni cilj, zato se je izrekla proti kompromisu. Nemčija je tudi zaradi glasnih opozoril domače avtomobilske industrije, ki je največja v Evropi in izdeluje veliko vozil z močnimi motorji velike prostornine, podpirala 30-odstotno znižanje, Francija pa z avtomobilskim sektorjem, ki je v večji meri usmerjen v manjša vozila, 40-odstotno.