Numerologija je ena starejših znanosti, ki se ukvarja s preučevanjem številk in njihovega vpliva na prihodnost. Prav od odziva kupcev v prihodnosti pa je odvisno, ali bo avto po predstavitvi vozil po srečni ali nesrečni poti. Zato ni čudno, da so tudi numerologi del »vrhovnega štaba« v skorajda vsakem podjetju. In BMW ni izjema. Njegovi avtomobili so oštevilčeni, številke pa si praviloma sledijo tako, da višja ko je številka, večji (in prestižnejši) je avto. Ob nekaterih številkah pa se pojavi tudi kakšna črka ali celo ime. Z dosedanjim označevanjem so zadeli v polno, o čemer pričajo tudi prodajne številke. Lani so namreč osvojili srca 2.088.283 zemljanov in dosegli prodajni rekord. Pa je res samo od številke odvisno, kako uspešen bo na trgu štirikolesnik?

Vsak človek ima svoje ime, ki ga spremlja in vodi skozi odločitve v življenju. Zato vedno išče ime izdelka, ki prija že njegovemu ušesu in sovpada z energijo, ki jo oddaja, ali pa se odloči za ime, s katerim bo poskušal kompenzirati svoje strahove. Za posameznika, čigar enomestna številka imena in priimka, ki jo mnogi označujejo tudi kot številko usode, je 2, velja, da je miren in nevsiljiv, rojen poslušalec, ki najde lepo besedo za vsakogar. Je prijeten in dobronameren, a tudi sramežljiv in zadržan. Ljubi red in rutino, a beži od sprememb. Je neambiciozen, podcenjuje samega sebe in zato redko doseže svoj potencial. Ker je neodločen in len, zapravi marsikatero priložnost. Pogosto je negotov, nemiren in ranljiv. Se prepoznate v opisu, ki ima tako pozitivne kot negativne lastnosti? Z nekaj domišljije smo skušali ugotoviti, ali je za posameznika s številko usode 2 primeren tudi avto s poudarjeno isto številko. Če smo natančnejši, sta avta pravzaprav dva, njuni priponki active tourer in gran tourer pa glasno kričita, da imata poudarjeno družinsko nrav. Sta namreč enoprostorca in spadata v razred, ki počasi, a zanesljivo izginja. V razred, ki potencialnemu kupcu prinaša marsikaj dobrega, a v marsičem preveč podobnega športnim terencem. Ti pa srca zemljanov osvajajo še hitreje, kot je plejboj Giacomo Casanova prodrl v globino ženskih duš. Na pogorišču, ki ga puščajo za seboj, pa so prav enoprostorci…

Všeč sta nam bila od prvega trenutka, to moramo priznati. Nič čudnega, ko pa sta si tako podobna – pri motorni konjenici, samodejnem menjalniku, štirikolesnem pogonu in serijski opremi. Ločijo ju dolžinski centimetri. Če smo natančnejši, jih gran tourer premore 22 več (456:434), kar se pozna na zadnji klopi (medosna razdalja je 11 centimetrov daljša) in v prtljažniku. Zadaj bosta dva potnika resnično udobno sedela, pri obeh pa so sedeži vzdolžno pomični, kar pomeni, da je prtljažnik z dvojnim dnom po potrebi mogoče dodatno povečati. Daljša dvojka že v osnovi pogoltne 645 litrov. Njena posebnost je tudi, da je mogoče doplačati za dodatna sedeža v tretji vrsti, kar prtljažnik nekoliko zmanjša, in sicer na 560 litrov. Testni te opcije ni imel, tako da nismo mogli preveriti, ali dostop do zadnjih dveh sedežev zahteva vsaj osnovno poznavanje gimnastičnih prvin. Tudi active tourer zadovolji s 468-litrsko prtljažno luknjo. Seveda je mogoče obe prostorsko nadgraditi, saj se sedeži z enostavnim potegom vrvice prekucnejo naprej, podremo pa jih lahko tudi iz prtljažnika, a žal dno ni povsem ravno. Pri obeh svetujemo doplačilo za električno pomična prtljažna vrata. Prav našteti centimetri in litri pa so razlog, zakaj dati 1650 evrov več, kolikor je gran tourer v osnovi dražji od active tourerja, različni stopnji opreme pa sta povečali razliko. Če toliko centimetrov in litrov več ne potrebujete, ta denar raje prihranite ali pa ga vložite v dodatno opremo. Zanimivih bombončkov je več kot dovolj, zato pazite, da ne postanete sladkorni bolnik.

Trenutno je moderno, da se kritizira dizelske motorje, češ, kako zelo umazani so in da je skrajni čas, da izginejo z evropskih cest. Resnico, da so bencinarji, vsaj kar zadeva izpuste ogljikovega dioksida, bolj umazani, skušajo prikriti. Zato nas ni bilo prav nič sram, da je bil za pogon naših dveh testnih prijateljev zadolžen prav dizel. S poudarjeno mazohistično platjo. Dvolitrski štirivaljnik je namreč premogel 190 konjičkov, ki bodo družinskega očeta navdušili tudi tedaj, ko bo polno obtežen skušal preostalim prometnim udeležencem pokazati, kdo je car na cesti. Da boste magično mejo 200 km/h zlahka presegli, je v obeh dvojkah podobno samoumevno, kot je bilo doseženih maksimalnih pet zvezdic za varnost na testnih trčenjih. Le v zakup morate vzeti, da se bo med vašo vožnjo pogosto zabliskalo ali zasvetilo, ko vas bodo ujeli med prehitro vožnjo. Ne glede na stanje na merilniku hitrosti pa avto krasi zgledno potovalno udobje. Ne zgolj zato, ker sta tako zasnovana prednja sedeža, sedenje pa je visoko v prid preglednosti, temveč ker je naravnost izjemen 8-stopenjski menjalnik, ki mu strežemo z ušesoma za volanskim obročem, samodejno pa pretika hitro in skorajda neopazno ter odločno razbremeni voznika. V kategorijo, saj ni res, pa je, spada poraba goriva. Daljši in posledično težji gran tourer je bil namreč varčnejši (6,6:7,2 l). Zakaj? Pravega odgovora nismo našli, saj sta bila testna kroga pri obeh podobna. Več pa v sklepu.