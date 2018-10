Ni vsako ekološko jabolko pikasto in majhno

Če je letos v Sloveniji česa preveč, so to gotovo jabolka. Vreče in zabojčki jabolk krožijo med ljubiteljskimi vrtičkarji, saj ga skoraj ni vrta, na katerem ne bi rasla tudi vsaj ena jablana. Gospodinje ne vedo več, koliko jabolčnega zavitka lahko še ponudijo jedcem, kaj naj storijo s kilogrami krhljev, ki so jih posušile, litri soka, ki so ga stisnile, in kozarci olupkov, ki so jih prihranile za kis. Na tržnici pa je skoraj vse jabolčno obilje zapakirano v oznako »domače«, tako da smo nenadoma postali še posebno veliki ljubitelji pikastih in majhnih jabolk. Ker so domača, seveda.