Dr. Andreja Sušnik, agrometeorologinja iz Urada za meteorologijo Agencije RS za okolje, takole povzema vremensko dogajanje v Sloveniji do sredine avgusta: »Imeli smo vse – od toplega začetka leta do obilnega januarskega in februarskega sneženja in marčevskega mraza ter hitrega prehoda iz ekstremno hladnega vremena v drugi polovici marca v ekstremno toplo vreme v aprilu in začetku maja. Sledila so zgodnja aprilska in majska neurja, ki so se zavlekla tudi v junij in julij. Zagotovo pa si bomo poletje zapomnili po muhastem začetku in pogostih padavinskih dogodkih.