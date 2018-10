Samca vrste oslovski pingvin Sphen in Magic sta pozornost osebja v sydneyjskem Sea Life Aquarium pritegnila, ker sta ves čas racala skupaj in se skupaj tudi odpravljala na plavanje. Nato pa sta se začela med sezono parjenja obnašati natanko tako, kot se obnašajo heteroseksualni pingvinji pari - skupaj sta zbirala kamenčke za izdelavo gnezda.

Zaposleni v morskem živalskem vrtu so jima zato priskrbeli lažno jajce in ko so ugotovili, da sta kos nalogi, so jima v skrb prepustili pravo jajce. Kot so pojasnili, se je homoseksualni pingvinji par očitno povezal, saj sta prepoznala značilne klice drug drugega. »Le pingvinoma, ki sta se povezala, uspe z značilnimi klici najti partnerja, če se ločita,« je po poročanju francoske tiskovne agencija AFP povedala oskrbnica Tish Hannan.

Za razliko od sesalcev pri pingvinih samci in samice prevzamejo enako odgovornost za naraščaj in si enakovredno porazdelijo starševske naloge. Ni neobičajno, da si par dveh samcev ali samic dvori in kaže druge znake, značilne za parjenje. A ker je v divjini le malo možnosti, da bi takšna ljubezen privedla do naraščaja, je običajno kratkega veka. Pingvini v takšni zvezi postanejo nezadovoljni in začnejo iskati drugega partnerja. »Ker smo Sphenu in Magicu dali možnost za potencialno uspešno sezono parjenja, se bosta prihodnje leto verjetno vrnila drug k drugemu,« je še povedala Hannanova. Njunega mladička so zaposleni v živalskem vrtu za zdaj poimenovali Sphengic, uradno ime pa bo dobil čez nekaj tednov, ko bo znano, kakšnega spola je. Pri poimenovanju bodo za pomoč zaprosili javnost.