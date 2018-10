Danes bodo v zgornjem delu ljubljanskega živalskega vrta odprli novo domovanje treh predstavnikov nočnih živali – trojno letalnico za tri največje vrste sov na svetu. Obiskovalci živalskega vrta si bodo tako v prihodnje, medtem ko se bodo vzpenjali proti ogradam losov in severnih jelenov, lahko ogledali še velike uharice ter snežne in bradate sove.

Tridelna letalnica za tri vrste

Par snežnih sov, Snežka in Snežko, kot so ju poimenovali oskrbniki, je do zdaj bival v manjši ogradi ob domovanju slonice Gange in tam čakal na selitev v novo letalnico, medtem ko največje evropske sove, velike uharice, zdaj nekaj časa obiskovalcem niso bile na ogled.

V živalskem vrtu domujejo uharice Tina, Bor in Ana. »Imamo samico in dva samčka. Ne vem, ali so oskrbniki na začetku zmotno mislili, da je eden od samčkov samička in ga poimenovali Ana, ali pa je to kakšna druga napaka,« je zabavno anekdoto nedavno opisal oskrbnik velikih uharic v vrtu Rok Rozman. Bradate sove bodo v živalskem vrtu na ogled prvič. Načrti za novo letalnico so pod Rožnikom stekli kmalu po tistem, ko je pred približno štirimi let žled uničil letalnice v zgornjem delu vrta, gradnjo tridelne letalnice pa so v živalskem vrtu zdaj izrabili še za to, da so v Ljubljano pripeljali bradate sove.

V živalskem vrtu bodo ob tem bližajočo se noč čarovnic posvetili prav sovam, saj bodo udeleženci med drugim lahko v sovjem gozdu prisluhnili vražam in predsodkom do sov, prav tako pa med jesenskimi počitnicami v živalskem vrtu pripravljajo posebno dogodivščino, ki so jo poimenovali Skrivnostno življenje sov. Udeleženci bodo med drugim sove opazovali v novih letalnicah in ob tem izvedeli, s čim se prehranjujejo. Otipali bodo lahko njihovo perje in si ogledali zgradbo sovjega peresa, ki ga bodo primerjali s peresi drugih ptic, ter ugotavljali, kaj sovam omogoča neslišen let. Skrivnostno življenje sov bodo obiskovalci živalskega vrta lahko spoznavali od 27. do 31. oktobra in od 2. do 4. novembra med 11. in 13. uro ter med 15.30 in 17.30.