Prezioso & Marvin, ikoni plesne glasbe: Italijski 'štancarji', ki so osvojili svet

Na predvečer noči čarovnic, 30. oktobra, bosta ljubljansko Cvetličarno v aranžmaju Collegiuma razplesala Prezioso & Marvin, velikana italijanske diskotečne scene, ki sta s hiti, kot so Tell Me Why, Let Me Stay, Rock the Discothek, Emergency 911, We Rule the Danza, Voglio Vederti Danzare in Le Louvre osvojila domovino, z Gigijem pa italijansko 'štanco' popeljala na vrhove evropskih lestvic. Trio je medtem postal duet, a če ste že kdaj videli njun nastop vsaj na posnetkih in imate radi plesno glasbo z preloma tisočletja, te zabave ne boste izpustili.