Maja Kojc, umetniška vodja Simfoničnega orkestra RTV Slovenija: Igranje v orkestru je podobno vrhunskemu športu

Simfonični orkester RTV Slovenija je v šestdesetih letih ustvarjanja pustil neizbrisen pečat v slovenski glasbi. Posnetke lahko najdemo na več kot 400 zgoščenkah, z združevanjem izrazito različnih žanrov pa zadnja leta dela korake tudi v smeri popularne glasbe. Med najbolj markantnimi s tega področja sta bila koncerta s Siddharto leta 2003 in s 2Cellos lani v Stožicah. Simfoniki sodelujejo tudi pri snemanju glasbe za slovenske filme, na primer za Kekca, Cvetje v jeseni in Vesno. O napornem delu glasbenikov, priljubljenem šefu dirigentu, ki orkester zapušča po dvanajstih letih, o ohranjanju kondicije in zdravstvenih težavah, ki jih to delo povzroča zaposlenim, smo govorili z Majo Kojc, vodjo organizacijske enote in umetniško vodjo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.