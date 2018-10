Kot so karabinjerji ugotovili ob pregledu posnetkov nadzornih kamer, so vzgojiteljice v preteklem šolskem letu poniževale in teple otroke, jih porivale in silile dlje časa stati v kotu z obrazu proti steni ali z rokami za hrbtom.

Otrokom so tudi grozile, da jih bodo zvezale z vrvjo, da jih bodo udarile ali da bodo morali h karabinjerjem, kjer jih bo ugriznil pes. Poleg tega so jih žalile in poniževale.

Vzgojiteljice so po aretaciji v hišnem priporu, še poroča Ansa.