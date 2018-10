Predsednik ZDA Donald Trump se je maja odločil, da ZDA več ne bodo del iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015 in je začel uvajati sankcije proti Iranu. Prvi sveženj je uvedel avgusta, naslednji pride na vrsto novembra in ta bo zadel tudi iranski naftni sektor.

Trump je od mednarodne pogodbe odstopil z utemeljitvijo, da ni dovolj dobra, ker ne zadeva iranskega raketnega programa in motečih dejavnosti na Bližnjem vzhodu, kršitev človekovih pravic in še kaj bi se našlo.

Namen sporazuma iz leta 2015 je bil sicer zaustaviti napredovanje iranskega jedrskega programa in to je glede na zagotovila Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) tudi dosegel.

Minister za finance ZDA Steven Mnuchin je ob razglasitvi sankcij v torek sporočil, da široka mreža kooperativne fundacije Basidž, katere del je odporniška sila Basidž, obe pa sta pod nadzorom Iranske revolucionarne garde, zagotavlja finančno infrastrukturo za novačenje, urjenje in indoktrinacijo otroških vojakov, ki jih potem revolucionarna garda sili v boj.

»Mednarodna skupnost mora razumeti, da imajo poslovne vezi z mrežo Basidž resne humanitarne posledice in pomagajo nasilnim ambicijam iranskega režima v regiji,« je sporočil Mnuchin. Novačenje otroških vojakov iz Irana in celo Afganistana, ki jih potem pošiljajo v Sirijo za boj na strani sil predsednika Bašarja al Asada, je dokumentirala tudi newyorška organizacija Human Rights Watch.

Med vojaki tudi 12-letniki

Novačili naj bi tudi otroke stare le 12 let. Ministrstvo za finance je ob najavi sankcij pokazalo tudi fotografije otrok, ki se urijo v streljanju na tarče v podobi nekdanjih predsednikov ZDA Baracka Obame in Georgea Busha mlajšega.

Mreža Basidž ali »Bonjad Tavon Basidž« ima interese v iranski avtomobilski, rudarski, kovinarski in bančni industriji. Zaradi tega so pod sankcijami sedaj med drugim banka Mellat, Mehr Ektesad in investicijsko podjetje Mehr Ektesad, še pet drugih investicijskih podjetij, pa iransko podjetje za proizvodnjo traktorjev, jeklarsko podjetje Mobarakeh in druga.

Trump je nove sankcije proti Iranu uvedel v času, ko menca okrog pritiska na Savdsko Arabijo zaradi ugrabitve, mučenja, umora in razkosanja trupla kolumnista Washington Posta s savdskim državljanstvom Džamala Hašokdžija. Turčija trdi, da se je to zgodilo v prostorih konzulata Savdske Arabije v Istanbulu in ima dokaze o tem.

Trump se izgovarja na to, da Hašokdži ni ameriški državljan, da ga skrbi usoda pogodb o prodaji orožja Rijadu, predsednikovi kritiki pa opozarjajo na to, da so savdski milijonarji vložili več sto milijonov dolarjev v njegove nepremičnine.

Sankcije zaradi novačenja otroških vojakov padejo v oči tudi zaradi tega, ker imajo ZDA enega najbolj dovršenih programov novačenja otrok za vojsko na svetu. Ameriška mladina lahko v ta program vstopa že pri 14 letih, čeprav pa jih v boj ne pošiljajo, dokler ne dopolnijo 17 let. To je štiri leta, preden lahko v gostilni zakonito naročijo pivo.