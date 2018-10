Jok je značilen tako za človeške kot živalske mladiče in ima ključno vlogo za preživetje – starše opozarja na to, da se mladič ne počuti dobro. Ad Vingerhoets, profesor klinične psihologije na univerzi Tilburg na Nizozemskem in avtor knjige Zakaj jočemo, pravi, se z leti razlogi za jok spreminjajo. Če otroci pogosto jočejo zaradi fizične bolečine, je to pri odraslih le redko. V obdobju pubertete se običajno okrepi čut za empatijo, zaradi česar trpljenje drugih (resnično ali na ekranu) iz ljudi pogosto izvabi solze. Slednje se lahko pojavijo tudi ob močnih pozitivnih čustvih – denimo ob ponovnem snidenju, zmagoslavju ali ganljivem umetniškem doživetju.

Pri New York Times so zbrali nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo, kadar čutite nabiranje solz, a ne želite, da okolica opazi jok.

- Ohranite rdečo nit pogovora. Potrudite se slediti temi in na zahajajte stran. Vnaprej premislite, kaj boste rekli in kako – na ta način se boste izognili nepremišljenim izjavam, ki bi utegnile izzvati oster odziv.

- Zamislite si najslabši možen scenarij in se nanj pripravite. Kot pravi Blysma, bosta na ta način bolje pripravljeni in boste lažje ostali zbrani.

Kadar veste, da so pred vami situacije, ki bi lahko utegnile sprožiti jok, se lahko na to vnaprej pripravite, pravi doktorica Lauren Bylsma, profesorica psihiatrije in psihologije na univerzi v Pittsbourghu.

- Močno se uščipnite. Če lahko skrijete svoje roke, se močno uščipnite v predel med palcem in kazalcem. Kot pravi Driverjeva, bi to moralo zelo hitro ustaviti solze.

- Globoko dihajte. Osredotočenost na dihanje nas lahko odvrne od globokega čustvovanja in preusmeri pozornost. »Globok vdih skozi nos naj traja štiri sekunde, nato zadržite dve sekundi in zelo počasi izdihnite skozi usta,« svetuje Theresa Nguyen, voditeljica delavnic za dobro počutje.

Kako skriti, da ste jokali

Če zgornji nasveti niso delovali in vas je premagal jok, strokovnjaki predlagajo nekaj načinov, kako čimprej izbrisati znake jokanja z obraza. Zardel obraz ter zabuhle in rdeče oči so izdajalski znak, da smo še pred kratkim med jokom zadrževali sapo. Kot pravi doktor Mraz Robinson, dermatolog s klinike Westport v Connecticutu, med jokanjem zadržujemo dih, zaradi česar nivo kisika v krvi upade, kar se odrazi v njeni temnejši barvi in pordelosti obraza. Da se znebite izdajalske rdečice, večkrat globoko in počasi vdihnite.

Pordelosti v očeh se znebite tako, da si hladite predel pod njimi, kar bo stisnilo žilice in odpravilo rdečico. »Če ste doma, si obraz splahnite z mrzlo vodo in pod oči nanesite hladilno masko za obraz ali karkoli iz zamrzovalnika,« svetuje Robinson. »Kadar to ni mogoče, si s hladno vodo zmočite prste in nato nežno tapkajte po predelu pod očmi,« še priporoča.

Če pogosto jočete in ne želite, da vas izdaja rdečica in zabuhlost, investirajte v kremo z niacinom – gre za obliko vitamina B3, ki ima protivnetne lastnosti in pomaga pomiriti od joka razdraženo kožo.

Pogosto jokanje je včasih lahko razlog za pogovor z zdravnikom oziroma strokovnjakom. Nemalokrat so lahko vzrok za jok anksiozne motnje in depresija.