Gre za trupla 16 moških in treh žensk, ki so jih našli blizu mesta Lagos de Moreno, ki leži na meji z zvezno državo Guanajuato, od koder poročajo o strmem porastu nasilja, povezanim z nezakonito trgovino z mamili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti ne izključujejo možnosti, da so žrtve prebivalci mesta, iz katerega so v zadnjih mesecih poročali o več pogrešanih ljudeh. Glede najdenih lobanj pa niso gotovi, ali gre za nove žrtve ali posmrtne ostanke že identificiranih žrtev.

Pred tednom dni so v okolici mesta Guadalajara, prestolnice zvezne države Jalisco, ki leži ob zahodni obali v osrednjem delu države, našli 16 trupel. Od letošnjega marca so v državi Jalisco v množičnih grobiščih doslej našli skupno 94 trupel, navaja AFP.

V Guadalajari, ki je drugo največje mehiško mesto z okoli 1,5 milijona prebivalcev, je nasilje od marca močno naraslo, ko je izbruhnil spopad za oblast v enem najmočnejših mamilarskih kartelov v državi Jalisco Nova generacija. Zaradi porasta nasilja so bile mestne mrtvašnice konec septembra celo tako polne, da so bile prisiljene trupla skoraj 300 neidentificiranih umorjenih ljudi shraniti v tovornjakih hladilnikih. Aprila so kriminalci tri študente mučili in ubili, njihova trupla pa raztopili v kislini. Brutalen umor je sprožil val protestov po vsej državi.

Odkar so mehiške oblasti leta 2006 v boj proti močnim mamilarskim kartelom poslale vojsko, je bilo v nasilju v Mehiki ubitih že več kot 200.000 ljudi. Samo lani je bilo ubitih rekordnih 28.702 ljudi. Množična grobišča, v katerih je na desetine ali celo več sto neidentificiranih trupel, redno odkrivajo. Od leta 2007 so po podatkih nacionalne komisije za človekove pravice v množičnih grobiščih našli trupla okoli 4000 ljudi.