V okrožju Lanakshire na Škotskem so pred nedavnim na neoznačenem delu pokopališča St Mary's odkrili množično grobišče, kjer je pokopanih več sto trupel otrok. Sirotišnico Smyllum Park, v kateri je med letoma 1864 in 1981 živelo 10.000 otrok, so vodile katoliške nune iz reda sester usmiljenk. Razkritje je plod raziskovanja medijske hiše BBC in časopisa The Sunday Times.

Večina otrok umrla zaradi bolezni Na neoznačenem množičnem grobišču je pokopanih več sto trupel otrok, ki so po analizah raziskovalcev umrli zaradi bolezni, kot sta tuberkoloza in pljučnica. Večina otrok, pokopanih v množičnem grobišču, naj bi bila stara pet let ali manj. Analiza je pokazala, da je otrok, ki so bili ob smrti stari petnajst ali več, zelo malo. Kot poroča BBC, je večina pokopanih otrok umrla med letoma 1870 in 1930. Škote pretresajo številne osebne zgodbe. Eddie McColl, ki je v mladosti izgubil brata, je desetletja svojega odraslega življenja posvetil raziskovanju tega, kaj se je z njegovim bratom pravzaprav zgodilo. Mrliški list pravi, da je trinajstletni Francis umrl zaradi možganskih krvavitev. Eddie ni nikoli izvedel, kje je njegov brat pokopan. »To je noro. Upam, da lahko ljudje, ki so za to odgovorni, mirno živijo sami s seboj,« je dejal ob razkritju množičnega grobišča. Iz reda sester usmiljenk so sporočili, da niso vedeli za množično grobišče ter da sodelujejo s komisijo, ki preučuje zlorabe otrok.