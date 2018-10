Ko so Janico Kostelić v intervjuju za Jutarnji list pred tremi leti vprašali, kaj je zanjo smisel življenja, je najuspešnejša hrvaška smučarka, ki se je od profesionalnega smučanja poslovila leta 2007, odgovorila: »Imeti otroke.« V začetku naslednjega leta bo, menda ravno okoli svojega 37. rojstnega dne, ki ga bo praznovala 5. januarja, ta smisel tudi izpolnila. Takrat bo namreč rodila prvega otroka, sina, novico pa je pred javnostjo skrivala vse do tega tedna. Kot kaže, je nosečnost pol leta skrivala tudi pred sodelavci v vladnem uradu za šport, kjer dela kot državna tajnica, so pa zanjo že nekaj časa vedeli njeni prijatelji in družina. Mama Marica in oče Ante se novega naraščaja v družini Kostelić seveda neizmerno veselita, imata pa z vnuki že nekaj prakse, saj ima dva sinova tudi Janičin brat Ivica.

Kot zdaj za nazaj ugotavljajo hrvaški mediji, je dobitnica treh zlatih kolajn na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju, zlate kolajne na olimpijskih igrah v Torinu, pet zlatih kolajn na svetovnih prvenstvih v St. Moritzu in Bormiu ter treh velikih kristalnih globusov v zadnjem času res nosila nekoliko širša oblačila, je pa kljub temu pridno hodila v službo.

Niso pa mediji še s stoodstotno zanesljivostjo ugotovili, kdo je oče otroka. Največja verjetnost je, da je to »skrivnostni« 35-letni Zvonimir Barišić, ki je državno tajnico objemal v času lanskega adventa in se pri tem nenehno nasmihal. Tako so par vsaj videli pri 24sata, kjer so poudarili, da je Janica vedno skrivala svoje fante. Prvi, ki ga je predstavila javnosti, je bil leta 2003 mehiški nogometaš Raul Palomares, s katerim sta se spoznala med rehabilitacijo zaradi poškodb. Dve leti kasneje se je zaljubila v potapljača in jezikoslovca Borisa Ivančića, zaradi katerega se je preselila na Reko in odprla lepotni salon, po petih letih zveze z njim je Ivančića za dve leti zamenjal Nemec Daniel Haimler, nato pa je bil na vrsti že Barišić.