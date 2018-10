Kostelićeva se je danes udeležila seje hrvaške vlade in j novinarjem v Zagrebu potrdila, da bo kmalu rodila. »Samo naj bi živ in zdrav in naj bo srečen s tistim s čemer se bo ukvarjal«, je odgovorila na novinarsko vprašanje ali se bo ukvarjal s smučanjem.

Hrvaški mediji so v začetku leta poročali, da je Kostelićeva v vezi s 35-letnim Zvonimirjem Barišićem, s katerim sta večkrat pojavila v objemu na zagrebških ulicah. Mediji ugibajo, da je Barišić tudi oče otroka Kostelićeve, ki ne izpostavlja pogosto v javnosti svojega zasebnega življenja.

Novico o nosečnosti je najprej podelila z najbližjimi člani družine in prijatelji, pred nekaj dnevi pa je povedala tudi kolegam v vladnem uradu, je poročal novičarski portal index.hr, ki navaja, da je v zadnjem času hodila v službo v bolj širokih oblekah.

Nekoč najboljša svetovna smučarka Kostelićeva je navdušena z nosečnostjo in je srečna, ker bo kmalu postala mamica, poroča danes Jutarnji list. Kot dodaja, bo otrok najlepše darilo za Janičin 37. rojstni dan, če bo rodila v začetku januarja prihodnje leto, kot je predvideno.

Brat Kostelićeve, Ivica Kostelić ima dva sina s soprogo Elin, babica Marica in dedek Ante Kostelić pa se že veselita tretjega vnuka, ki ga družina pričakuje »čez nekaj mesecev«.

Janica Kostelić ima štiri zlate in dve srebrni olimpijske kolajne z zimskih olimpijskih iger v Salt Lake Cityju leta 2002 in Torinu leta 2006. Osvojila je pet zlatih medalj s svetovnih prvenstev v St. Moritzu leta 2003 in Bormiu leta 2005 ter tri velike in sedem malih kristalnih globusov v svetovnem pokalu med letoma 2001 in 2006.