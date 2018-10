V kabinetu madžarskega premierja Viktorja Orbana so danes v odzivu na kratko zapisali, da gre za politično početje v Sorosovem stilu. Dodali so, da je CEU »doslej delovala tukaj in menimo, da bo tako tudi v prihodnosti«. Madžarska vlada se ne vtika v Sorosovo politično početje, so zapisali.

Po poročanju madžarskega novičarskega portala index, naj bi ameriškega veleposlanika na Madžarskem Davida Cornsteina že pred tremi tedni seznanili, da madžarska vlada ne namerava podpisati dogovora z ameriško zvezno državo New York, kjer je CEU akreditirana.