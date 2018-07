Zaradi Hrvata so konec januarja za več ur zaprli mejni prehod Dragonja. Moški je pod sedežem na avtobusu imel črn usnjen pas z valjastimi zvitki, za katerega se je kasneje sicer izkazalo, da ne gre za eksploziv. A so zaradi suma, da gre za eksplozivno telo, za nekaj ur zaprli mejni prehod ter evakuirali vse zaposlene. Na Dragonjo so tedaj prišli tudi pripadniki oddelka za protibombno zaščito specialne enote policije. Zoper Hrvata, ki so mu med drugim zasegli tudi daljši kovinski nož, je preiskovalna sodnica le nekaj dni kasneje odredila pripor.

Ker je mladenič, sicer doma iz Poreča, s svojo izpovedjo pred preiskovalnim sodnikom nakazal, da ima samomorilska nagnjenja, v priporu pa je po informacijah časnika nekoga tudi napadel, so ga poslali na mariborsko enoto za forenzično psihiatrijo. Sodni izvedenec psihiatrične stroke je ocenil, da je 22-letnik dejanje zakrivil neprišteven ter da zaradi duševne motnje sploh ni sposoben sodelovati na sojenju.

Pet strokovnjakov iz komisije za fakultetna izvedeniška mnenja je sicer ugotovilo nasprotno, da osumljeni ob prihodu na mejni prihod Dragonja ni imel povsem zamračenega uma in je sposoben sodelovati v postopku. Zato so Porečana iz enote za forenzično psihiatrijo ponovno premestili v koprski pripor, dodaja časnik Večer.

Ali bo koprsko sodišče sledilo predlogu tožilstva, bo znano prihodnji torek, ko je razpisan predobravnavni narok.