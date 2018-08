Julij je bil vse od začetka merjenja temperatur doslej najbolj vroč mesec v Nemčiji, torek, 31. julij, pa najbolj vroč dan. V mestu Bernburg v Saški Anhalt so na ta dan izmerili 39,5 stopinje Celzija. V prestolnici te zvezne dežele Magdeburg je gladina vode v začetku tedna upadla na 51 centimetrov, medtem ko rekord iz leta 1934 znaša 48 centimetrov.

Spričo nizke gladine so ostanke našli na številnih mestih v reki Laba v vzhodnih zveznih deželah Saška in Saška Anhalt. Letos so v Labi našli že 22 granat, min in drugih eksplozivov, je povedala predstavnica policije v Saški Anhalt Grit Merker. »Precej jasno je, da gre to pripisati nizki gladini vode,« je izjavila po poročanju portala Deutsche Welle. V Nemčiji tudi sicer odkritja bomb niso redkost.