Ob pregledu plinovoda na območju Zenice so ugotovili, da so neznanci izrezali in odnesli okoli 30 metrov jeklene konstrukcije mostu čez reko Bosno, preko katerega je nameščen tudi plinovod. Po tem plinovodu že 40 let zemeljski plin dobavljajo več porabnikom v industrijski coni mesta, med drugim tudi jeklarni Arcelor Mittal.

V podjetju BH-Gas so opozorili, da so nepridipravi s tem ogrozili ljudi in materialna sredstva, poroča portal depo.ba. Na posameznih delih namreč plinovod več ne poteka ob mostu, zaradi česar bi bila lahko ogrožena tudi dobava zemeljskega plina. Podjetje je krajo prijavilo oblastem.