Leto po izgubi naslova je Smislova čakal kandidatski turnir, ki so ga gostili Bled, Zagreb in Beograd. Četrtega mesta bi bil kdo drug vesel, Vasilij pa je še razmišljal o prestolu. Pojavila se je nova generacija s Korčnojem, Spaskim in Talom, ki jim je Vasja vse pogosteje gledal v hrbet. Leta 1965 se je spet uvrstil med kandidate, pa izgubil z vedno neprijetnim vrstnikom Jefimom Gellerjem. Zato pa je končno naravnal turnirsko roko: med letoma 1964 in 1966 je Vasilij osvojil kar sedem zaporednih turnirjev.

Posledično se je vrnil tudi v olimpijsko moštvo SZ in do leta 1972 zbral rekordnih devet nastopov – in seveda devet zlatih medalj. Od 113 olimpijskih partij za »zbornajo« je izgubil le dve. Podobno uspešen je bil tudi na evropskih ekipnih prvenstvih. Igra je bila lahkotna, tehnika skoraj božanska.

Kljub zrelim letom Vasja ni opustil ambicij in se je vedno znova poskušal prebiti med kandidate za svetovnega prvaka. Uspelo mu je na medconskem turnirju v Las Palmasu leta 1982. Žreb mu je namenil izvrstnega Nemca Roberta Huebnerja, merila pa sta se v avstrijskem Veldnu. Ker tudi podaljšek ni dal zmagovalca, je bilo treba pač zavrteti ruleto.

Vasja je zmagal, napredoval v polfinale in s sijajno igro izločil še favoriziranega Madžara Zoltana Riblija. Smislov je imel 63 let, med njim in Karpovom pa je stal le še 21-letni Gari Kasparov. Naprej ni šlo. Vasilij je še igral in se od prve stoterice poslovil šele pri 70 letih, ko je skoraj oslepel, nova ruska realnost pa je bila trda; z Nadeždo (v zakonu sta bila več kot pol stoletja) sta v starosti komaj shajala. Smislov je umrl leta 2010. Premagal je sedem svetovnih prvakov, tudi aktualne.

SMISLOV – PETROSJAN(Moskva 1967)

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 Lb4 4. Sd2 c5 5. dc5 Lc5 6. Lg2 Sc6 7. Sgf3 b6 8. 0-0 Lb7 9. a3 0-0 10. b4 Le7 11. Lb2 Tc8 12. Db1 h6 13. Td1 Dc7 14. Se4 Se4 15. De4 f5

Prednost Smislova je majhna, a neprijetna in črni izgublja živce.

16. Dd3 Tcd8 17. Tac1 d6 18. Db3 Kh7 19. c5! dc5 20. De6 Dc8 21. Db3 Td1 22. Dd1 cb4?

Netipično za Petrosjana: beli bo dobil kup motivov. Po 22.… De6! 23. e3 Td8 je beli malo boljši.

23. ab4 Td8 24. Db3 Lb4 (diagram)

25. Sh4! Lf8

Na Lc5 odloči Df7. Morda je Petrosjan računal na 25.… Dd7 26. Lc6 Lc6 27. Db4 Dd1, a šele zdaj zagledal preprosto 28. De1 s figuro več.

26. Lh3. Vse je razpadlo in črni se je vdal.