Johannes Hendrikus Donner se je rodil v Haagu leta 1927. S šahom se je srečal precej pozno; kot je rad poudaril, si je za vedno zapomnil dan, ko se je naučil te igre. 22. avgusta 1941 so namreč nacisti zaprli njegovega očeta. Po vojni je bil na vrsti študij, šah pa je počasi postajal glavni del Heinovega življenja. V začetku 50. let je kazalo, da bo prav on stopil v velike čevlje starajočega se Maxa Euweja. Šele leta 1954 je Donnerju uspelo osvojiti državno prvenstvo pred nekdanjim svetovnim prvakom. To je kmalu še dvakrat ponovil, leta 1959 pa postal velemojster. Bil je že član olimpijske ekipe Nizozemske, za katero je s presledki nastopal med letoma 1950 in 1978. Na vrhuncu moči je bil v zgodnjih 60. letih, ko je spadal med trideset najboljših šahistov sveta. Blestel je doma, zlasti v Beverwijku leta 1963, ko je zmagal pred sovjetsko in jugoslovansko delegacijo. Gojil je dinamičen pozicijski slog in imel veliko znanja, ne pa močnih živcev, ki so ključna sestavina testa za prvake.

Že od leta 1950 je Donner pisal šahovske kolumne za različne nizozemske časopise. Vanje je tkal svoja pogosto protislovna politična in druga stališča, brez težav žalil tekmece, imel svoje mnenje o šahistkah, obilno pa je smešil tudi sebe. Sredi 60. let, ko je že bil uspešen kolumnist, je okrcal Bobbyja Fischerja: »Ta presneti mulec je naštel deset najboljših šahistov v zgodovini zgolj zato, da bi me lahko izpustil s seznama!« Podobnih domislic je bilo na stotine. Po možganski kapi leta 1983 je Hein, prej verižni kadilec, nehal igrati, še vedno pa je pisal kolumne. Donner, ki je imel skalpe svetovnih prvakov Smislova, Spaskega in Fischerja ter redno premagoval svojega naslednika Jana Timmana, je umrl leta 1988.

DONNER – DUNKELBLUM(Beverwijk 1964)

1. c4 c5 2. Sc3 Sf6 3. Sf3 Sc6 4. e3 e6 5. d4 d5 6. a3 cd4 7. ed4 dc4 ?! 8. Lc4 Le7 9. 0-0 0-0 10. Te1 b6 11. Dd3 Lb7 12. Lg5 h6 13. Lf4 Te8?!

Znan položaj, ki lahko nastane iz raznih otvoritev; po Sh5 ali Tc8 bi črni stal dobro.

14. Tad1 Tc8 15. La2 Sb8?

Za Sh5 ni več časa zaradi Lb1, a po Lf8 ali Ld6 je položaj še pod nadzorom. Zdaj bo beli preveč aktiven.

16. Se5 Lf8 17. Lb1 La6 18. Dc2 g5?

Izgubi, a grozilo je že Lh6 in Te3.

19. Sf7! Kf7 20. Dg6 Ke7 21. Le5 Sbd7 (diagram)

22. Sd5!!

Ker na Sd5 sledi Dh7, na ed5 pa Lf6, v obeh primerih z matom, se je črni vdal.