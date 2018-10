Za otok je bilo usodno sovpadanje več močnih orkanov na istem območju. »Glavno sporočilo, ki ga lahko iz dogodka odnesemo je, da so podnebne spremembe resne in še kako prisotne,« pravi Randy Kosaki, namestnik direktorja rezervata Papahānaumokuākea Marine National Monument.

Ni jasno, ali je otok izginil za vedno, ali pa se bo ponovno pojavil. Otok Whale-Skate, nekoč prav tako del omenjenega atola, ki je leta 1990 doživel podobno usodo, se še vedno ni opomogel in zopet pogledal na površje.

Chip Fletcher, a University of Hawaii scientist, wasn't surprised a hurricane — made more intense due to #climatechange — had wiped out East Island in the northwestern Hawaiian Islands, home to endangered seals and sea turtles. But he didn't expect it this soon. #hinews@noaapic.twitter.com/ejcGuh0XMF