Trump v zadnjem tednu dviga predvolilni preplah pred migranti iz Srednje Amerike in pri tem navaja tudi obtožbe brez dokazov. Na svojih zborovanjih podpornike navdušuje s trditvami, da so karavano organizirali demokrati, ki želijo v ZDA pripeljati nezakonite priseljence, trgovce z mamili in morilce.

To pretiravanje se mu ni zdelo dovolj veliko in si je izmislil še to, da so med migranti osebe iz Bližnjega vzhoda, kar je povsem očiten namig, da demokrati v državo tako spuščajo tudi teroriste.

Novinarji ga že nekaj dni prosijo, naj pojasni, kaj misli s tem oziroma predstavi dokaze. Trump jim je doslej odgovarjal, da naj vzamejo kamere, gredo v karavano in pogledajo. To so storili in oseb, o katerih je govoril, niso našli.

V torek je potem priznal, da nima nobenega dokaza, vendar z dodatkom, da bi ti dokazi lahko obstajali, ker ima zelo dobre informacije v podporo svoji trditvi.