Nogometaši Bayerna so v Atenah potrdili, da jim je reprezentančni premor prišel še kako prav. Potem ko so bili v rezultatski krizi, so v nemškem prvenstvu konec tedna v gosteh s 3:1 premagali Wolfsburg, danes pa so bili v tretjem krogu lige prvakov v grški metropoli z 2:0 boljši od AEK. Po treh krogih je Bayern na lestvici skupine E z dvema zmagama in remijem na vrhu, medtem ko ima AEK ničelni točkovni zbir.

Trener Bavarcev Niko Kovač je bil v zadnjih tednih na udaru medijskih kritik, z dvema zmagama v gosteh pa si je prislužil nekaj miru, ki ga bo skušal unovčiti z novimi uspehi. Bayern je v Atene dopotoval motiviran, saj se je zavedal, da ima pravšnjega tekmeca za mirno nadaljevanje v najmočnejšem evropskem tekmovanju. V prvih dvajsetih minutah je silovito pritiskal na domači gol, AEK pa je prav v 20. minuti pokazal, da je lahko zelo nevaren iz protinapadov.

Ko se je po eni uri igralnega časa zdelo, da bodo Nemci vse bolj nervozni, je v pravem trenutku zadel Javi Martinez. Špančevi goli niso pogosti, saj igra na mestu defenzivnega vezista ali centralnega branilca. Martinez se je odlično znašel v kazenskem prostoru, ko je Arjen Robben sprožil strel, odbito žogo pa je suvereno zabil v gol. V stanju šoka je AEK čez dve minuti prejel drugi gol, ki je odločil zmagovalca. Bayern je izpeljal lepo akcijo, izigral domačo obrambo, Poljak Robert Lewandowski pa je podajo Rafinhe zabil v prazen gol.

Nogometaši moštva Young Boys so dosegli prvo točko v letošnji ligi prvakov. Švicarji so jo na domačem igrišču odščipnili Valencii, ki z dvema remijema v močni skupini z dvema neodločenima izidoma ostaja na tretjem mestu.