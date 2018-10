Z golom Nikole Vlašića, mlajšim bratom hrvaške atletske šampionke Blanke Vlašić, je CSKA dosegel odmevno zmago (1:0) proti Realu in tako še poglobil njegovo krizo. »Moj mlajši brat je zadel proti Realu. Ponosna sestra,« je na družbenem omrežju zapisala Blanka Vlašić. Celotno tekmo je za Moskovčane odigral tudi 19-letni slovenski nogometaš Jaka Bijol in vpisal dva strela, prejel pa tudi rumeni karton. »Igranje proti Realu je nekaj neverjetnega. Najbolj mi bo ostalo v spominu, ko je v igro prišel Luka Modrić. Po tekmi sva spregovorila nekaj besed. Še pred kakšnim letom na kaj takega ne bi niti pomislil,« je za Televizijo Slovenija povedal nekdanji član Rudarja Jaka Bijol.

Nogometaši aktualnih evropskih prvakov so na zadnjih petih tekmah vpisali le dve zmagi, navkljub kar 26 strelom in trem vratnicam pa gola niso dosegli še na tretjem obračunu zapored. Kraljevemu klubu naklonjeni mediji so izrazili zaskrbljenost nad napadalno neučinkovitostjo ekipe trenerja Julna Lopeteguija, ki v tej sezoni v povprečju dosega le 1,7 gola na tekmo oziroma na vsakih 54,7 minute. Prav tako jim ni ušel podatek, da je od zadnjega zadetka minilo že 319 minut, kar se je nazadnje primerilo pred enajstimi leti in devetimi meseci, ko je na klopi sedel še Italijan Fabio Capello. »Takšne tekme je Real s Cristianom Ronaldom nekoč dobival,« so zapisali pri španskem časopisu Marci. Do podobne ugotovitve so prišli tudi pri Asu, kjer so kritizirali prestopno politiko kluba, ker po odhodu Portugalca v Juventus ni pripeljal ustrezne zamenjave zanj.

»Še naprej moramo stremeti h golom, si ustvarjati priložnosti in verjeti. Ne dvomim, da bomo znova zadevali in nizali zmage. Sprejeti moramo kritiko in in se osredotočiti na naslednjo tekmo proti Alavesu. V nogometu se pojavijo tudi takšna obdobja in to moramo preobrniti,« je dejal Julen Lopetegui. Real še zdaleč ni edini nogometni velikan, ki se sooča s težavami na uvodu sezone. Po remiju in porazu v prvenstvu je v torek spodrsnilo tudi Bayernu iz Münchna, ki je doma odigral 1:1 proti Ajaxu.

Po tekmi je završalo v slačilnici nemškega prvaka. Glas naj bi povzdignili Mats Hummels, James Rodríguez in Javi Martinez, nezadovoljni nad pogostimi rotacijami v začetni enajsterici. Hummelsa je po poročanju nemškega tiska močno ujezila tudi kritika Kovača, ki ga je po porazu proti Augsburgu označil za najšibkejši člen obrambe, Rodriguez pa je nezadovoljen, ker v prvi postavi prednost pred njim dobivata veterana Franck Ribery in Arjen Robben. Da je vzdušje v ekipi Bavarcev vse prej kot rožnato, dokazuje tudi fotografija, ki jo je posnel novinar nemške televizijske hiše Sport 1 in prikazuje, kako Rodriguez le deset minut po tekmi z Ajaxom že zapušča stadion nemških prvakov.