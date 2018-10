Nekdaj velika rivala v evroligi, danes le še bledi senci nekdanjih evropskih velikanov. V Fibini ligi prvakov bo tretji krog v skupini D postregel z obračunom za košarkarske nostalgike. V Ljubljani bo namreč gostoval Virtus iz Bologne. Kdo se ne spomni ogorčenega boja v četrtfinalu evrolige v sezoni 2000/01, ko je po dveh tesnih zmagah v polfinale napredoval takratni Kinder in nato tudi osvojil končno zmago? V tisti sezoni so dres italijanskega moštva nosili košarkarski velikani, kot so Manu Ginobili, Matjaž Smodiš, Marko Jarić, Rashard Griffith in David Andersen, za zmaje pa so igrali denimo Sani Bečirović, Beno Udrih, Primož Brezec, Jiri Welsch in Emilio Kovačić. Danes sta kluba daleč od stare slave, bolj pa zmago potrebuje Olimpija, ki je v prvih dveh krogih Fibine lige prvakov klonila proti Strasbourgu in Promitheasu, medtem ko je Virtus ugnal Neptunas in Oostende.

Čeprav Virtus Bologna zaradi zgodovine velja za evropskega velikana, saj je dvakrat osvojil evropski klubski naslov ter enkrat pokal Saporta, zanj pa so igrali številni asi svetovne košarke, med njimi tudi Slovenci Jure Zdovc, Rašo Nesterović (s klubom osvojil prvi evroligaški naslov v sezoni 1997/98), Sani Bečirović, Marko Milić in že prej omenjeni Smodiš, je v bližnji preteklosti doživljal precej večje muke od Olimpije. Zaradi finančnih težav, posebej milijonskega dolga do Bečirovića, je klub leta 2003 razglasil stečaj in se v italijansko prvo ligo vrnil šele v sezoni 2005/06, v drugoligaško druščino pa znova izpadel po sezoni 2015/16, a se ekspresno vrnil med prvoligaše. Danes je ekipa Virtusa, ki bo imela danes v Stožicah številno podporo svojih navijačev, precej manj bleščeča kot v preteklosti, od bolj znanih imen pa v njej najdemo Italijana Pietra Aradorija in Filippa Baldija Rossija ter Američana Briana Qvala in Kevina Punterja. »V goste prihaja ekipa z bogato košarkarsko tradicijo. Bologna je gotovo najbolj košarkarsko mesto v Italiji, Virtus pa ima letos kakovostno zasedbo, ki je morda celo glavni favorit za prvo mesto v naši skupini Fibine lige prvakov. So fizično čvrsti in izkušeni,« o današnjem nasprotniku pravi trener Olimpije Zoran Martić.

Ljubljančani imajo za seboj težak teden, v katerem so tesno klonili na gostovanjih pri Promitheasu in Megi Bemax, daleč od poraza pa niso bili niti v državnem prvenstvu proti Hopsom s Polzele. V igri zmajev se še naprej pojavljajo ene in iste tegobe, saj je obramba slaba, izgubljenih žog in napadalnih skokov nasprotnika pa občutno preveč. »Tega se zavedamo in na tem delamo. Časa ni veliko, a nam je prišlo prav, da bomo ves teden v Ljubljani, kar pomeni, da bomo lahko naredili kakšen trening več. Treba pa je omeniti, da smo bili kljub omenjenim slabostim na tekmah proti Promitheasu in Megi Bemax v igri za zmago do zadnjih sekund. To pomeni, da smo vseeno določene stvari delali dobro,« pravi Martić, ki ga veseli, da je v igri precej manj oscilacij, kot jih je bilo na začetku sezone. Naporen ritem je na glavnem trenerju Olimpije že pustil posledice, saj je imel na včerajšnjem treningu precej hripav glas, spanec pa mu gotovo krati tudi pritisk zaradi slabih rezultatov na začetku sezone. Stožiški hodniki tako šepetajo, da bi utegnila biti morebitna poraza na naslednjih dveh tekmah proti Virtusu in Ciboni za 53-letnega Celjana že usodna.