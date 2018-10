Oni dan smo torej pobarali po dnevni ponudbi in izbrali svinjske zvitke in zelenjavni krožnik, po katerega detajlih nismo spraševali. In potem smo zagledali: panirani sir, dva panirana koluta jajčevca in tri panirane kose bučke. Vsa druščina je prasnila v spontan krohot.

Pojma nimam, kdo je tam kuhar in kaj mu pomeni »pohani sir«, a naša generacija natanko ve, kaj je to. »Pohani sir«, obložen s »pohano zelenjavo« ali grahom in korenjem iz konzerve, je bil v osemdesetih in še dolgo potem z vsem gnusom in prezirom izrečen odgovor, kadar si si drznil