Razvojne banke Sveta Evrope je septembra finančno ministrstvo obvestila, da jo je Stanovanjski sklad RS zaprosil za posojilo v višini do 50 milijonov evrov. Ministrstvo je pozvala, da v skladu s statutom banke izda mnenje o tem.

Posojilo bo namenjeno financiranju 800 novih stanovanj, s katerimi bi pripomogli k zmanjšanju vrzeli pri dostopu do najemnih stanovanj za gospodinjstva, ki nimajo dostopa do stanovanj po tržnih pogojih. Prednost bodo imele ranljive skupine, kot so mlade družine, starejše osebe in mladi do 29. leta starosti.

Poleg osnovnega cilja zagotavljanja stanovanj naj bi s projektom prispevali tudi k povečanju najemnih stanovanj v Sloveniji za štiri odstotke.

Kot so pojasnili v uradu vlade za komuniciranje, bo stanovanjski sklad lahko s posojilom financiral predvsem gradnjo stavb s pripadajočimi parkirišči. Lahko pa ga bo uporabil tudi za financiranje komunalne infrastrukture, dovoznih in ostalih cest, urejanja krajine in ostalih upravičenih stroškov.