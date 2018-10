»Empirične študije kažejo, da obstaja velika povezanost med plačami v javnem in zasebnem sektorju. Kot ugotavljajo, so na dolgi rok plače v zasebnem sektorju tiste, ki diktirajo višino plač v javnem sektorju, medtem ko je na kratek rok zlasti v državah, kot je Slovenija, ki so ekonomsko odprte in imajo precej centraliziran način pogajanj pri določanju plač, zelo pogosto tudi obrnjeno. Zato je treba biti zelo pazljiv.