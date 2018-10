Podatke je danes objavil evropski statistični urad Eurostat, ki je popravil tudi objavo za prvo četrtletje. In sicer so se cene v območju z evrom glede na zadnje četrtletje lani zvišale za 0,5 odstotka, ne za 0,6 odstotka, v EU pa za 0,6 odstotka, ne za 0,7 odstotka, kot je Eurostat objavil julija.

V drugem četrtletju so se cene stanovanjskih nepremičnin na letni ravni najbolj zvišale v Sloveniji (+13,4 odstotka), sledile so Irska (+12,6 odstotka), Portugalska (+11,2 odstotka) in Madžarska (+10,4 odstotka). Cene so se znižale na Švedskem (-1,7 odstotka) in v Italiji (-0,2 odstotka).

Tudi na četrtletni ravni je bila rast najvišja v Sloveniji (+4,2 odstotka), sledile so Malta (+3,2 odstotka) ter Latvija in Romunija (po +3,1 odstotka). Cene so se znižale na Hrvaškem (+0,2 odstotka).