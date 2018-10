»Most Hongkong-Zhuhai-Macao razglašam za uradno odprtega,« je dejal Xi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podpredsednik kitajske vlade Hang Zheng je most označil kot del strategije za razvoj širšega zalivskega območja, s katero želijo povezati 11 mest v delti Biserne reke, poleg Hongkonga in Macaa še Zhuhai, Guangzhou in Shenzhen. Na današnji slovesnosti je dejal, da je strategijo »razvil in spodbujal Xi Jinping osebno«.

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je dejala, da bo most pripomogel k preobrazbi Hongkonga »od veznega člena do aktivnejšega udeleženca«.

Podporniki projekta računajo, da bo most pospešil gospodarske posle in skrajšal potovalni čas. Kritiki na drugi strani menijo, da gre zgolj za še en način integracije Hongkonga v Kitajsko ter da je ogrožen avtonomni status te nekdanje britanske kolonije.

Stroški so presegli predvidene vsote Most so gradili od leta 2009. Gradnja so zaznamovale zamude, presežene okvirne cene za več kot tretjino, korupcijske afere in smrti gradbenih delavcev. Natančne cene gradnje mostu niso nikoli objavili, nekateri pa menijo, da je presegla več kot 100 milijard kitajskih juanov ali 14,4 milijarde ameriških dolarjev. Na hongkonškem ministrstvu za promet so pojasnili, da so stroški presegli predvidene vsote zaradi nepredvidenih težav, povezanih z zahtevnimi pogoji gradnje na odprtem morju, povečanja stroškov dela in materiala, kot tudi sprememb v načrtih gradnje. Strukturo mostu podpirajo trije kabelski mostovi, zdržala pa naj bi sunke vetra s hitrostmi do 340 kilometrov na uro. Povezavo poleg mostu sestavlja še 6,7 kilometra dolg podvodni predor.