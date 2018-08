V Hongkongu razsaja nova oblika prevar. Nepridipravi poskušajo pretentati prebivalce tega posebnega administrativnega območja Kitajske v poroke. Ena takih žrtev je tudi 21-letna Hongkonžanka, ki se je na facebooku javila na oglas za pripravništvo za vizažistko. Ko je stopila v stik z avtorji oglasa, so jo prepričali, da se je raje odločila za izobraževanje za organizatorko porok. V Hongkongu se je brezplačno udeležila teden dni trajajočega izobraževanja za nov poklic, nato pa so od nje zahtevali, da se udeleži še lažne poroke v kitajski provinci Fujian. Rekli so, da je to pogoj za uspešno opravljen izpit.

V sklopu obreda je morala igrati vlogo neveste, pri tem pa je podpisala tudi poročni dokument. Zagotovili so ji, da dokument ni pristen in da poroka ne bo veljavna, ko se je vrnila v Hongkong, pa so jo sošolci opozorili, da je bila tarča prevare. Kljub drugačnim zagotovilom avtorjev oglasa, je bila poroka veljavna in je po poročanju BBC še vedno veljavna, morda pa bo Hongkonžanka morala zaprositi tudi za ločitev.

S kom se je 21-letnica poročila, ni znano, prav tako niso povsem znani motivi za poročno prevaro, a gre zelo verjetno za novo v seriji poročnih prevar, s katerimi želijo prebivalci s Kitajske pridobiti pravico do prebivanja v Hongkongu. Tamkajšnja policija namreč vsako leto obravnava prek tisoč tovrstnih prevar.