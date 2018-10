Orjaški most bodo slavnostno odprli v torek, promet pa bo po njem stekel v sredo. Ko so projekt zagnali, so računali, da bo končan do leta 2016, a se je gradnja nato zavlekla. Most bo potovanje med Hongkongom in Macaom oziroma Zhuhaijem skrajšal s treh ur na pol ure. Da ne bo motil morskega prometa pa je 6,7-kilometrski odsek potopljen med dvema umetnima otokoma. Kitajske oblasti ocenjujejo, da bo most omogočil tesnejšo povezavo v tem predelu južne Kitajske, kjer v enajstih mestih živi skupaj okoli 68 milijonov ljudi. Prav tako računajo, da bo most turistom omogočil lažje potovanje med kitajsko celino, Macaom in Hongkongom.

Medtem ko most pozdravljajo na kitajski celini, so v Hongkongu precej bolj zadržani. Predvsem jih skrbi, da bodo mesto sedaj preplavili turisti s kitajske celine. Prav tako potovanje po mostu za Hongkongžane ne bo tako enostavno. Lastniki osebnih avtomobilov bodo namreč morali parkirati v hongkonškem pristanišču in tam sesti na avtobus, ki jih bo odpeljal do Macaa ali Zhuhaija. Izjemoma bo čez most iz Hongkonga možno potovati tudi z osebnim vozilom, a bodo Hongkongžani za to potrebovali posebno dovolilnico. Kritiki prav tako trdijo, da bo most do Macaa in Hongkonga koristil predvsem kitajskim oblastem, ki si želijo večji nadzor nad tema posebnima administrativnima območjema Kitajske.