Drugi krog v slovenskem košarkarskem prvenstvu je že razkril nekatere smernice v letošnji sezoni. Čeprav je še zgodaj, se zdi, da je glavni kandidat za izpad ljubljanska Ilirija, ki nima letos niti približno tako močnega moštva, kot ga je imela lani. Prav tako kaže, da bo boj za šesto mesto, ki bo še vodilo v ligo za prvaka, neizprosen. Ob podmeni, da je prvih pet mest rezerviranih za Olimpijo, Krko, Primorsko, Helios in Rogaško. V tem pogledu je Šentjurju v soboto uspelo priti do izredno pomembne zmage, ko je po podaljšku spravil na kolena Zlatorog. Glavni arhitekt velikega uspeha je bil 33-letni srbski center Miloš Pešić, ki je 23 točkam dodal še sedem asistenc in na koncu pristal pri statističnem indeksu 23. S tem je postal tudi Dnevnikov igralec kroga.

V tokratnem sila izenačenem glasovanju je drugo mesto zasedel Krkin organizator igre Paolo Marinelli, ki je na začetku sezone v izredni formi. Triindvajsetletni Hrvat je pri zmagi Novomeščanov proti Heliosu v statistiko vpisal 16 točk in osem asistenc. Na tretjem in četrtem mestu sta se znašla košarkarja Olimpije Jan Špan, ki je dosegel 20 točk, šest asistenc in sedem ukradenih žog, in Aleksandar Lazić z 19 točkami, osmimi skoki in šestimi asistencami. Ljubljančani so se znova precej mučili in v Stožicah šele v zaključku odpravili skromne Hopse. Peto mesto in s tem točko v skupnem seštevku si je zagotovil Stefan Mijović, ki je k zmagi Rogaške proti Primorski vpisal 14 točk in pet skokov.