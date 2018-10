Razvpiti brexit je prinesel že marsikaj bizarnega, neverjetnega in šokantnega, ne pa še tistega glavnega, sporazuma ali vsaj osnutka sporazuma o britanskem odhodu iz EU, za kar na Otoku v konservativni stranki vse bolj krivijo EU. V slednji si bodo zadnji kongres konservativcev zapomnili tudi po govoru naslednika Borisa Johnsona na zunanjem ministrstvu, prej ministra za zdravstvo in še prej ministra za kulturo, medije in šport, ki so mu rekli tudi minister za Murdochove zadeve, ker je v vladi navijal za interese medijskega mogotca Ruperta Murdocha. To je Jeremy Hunt, tudi sam milijonar in ambiciozen mož, ki se bo skoraj zanesljivo pridružil bitki za Downing Street 10, ko bo Boris Johnson sprožil rušenje premierke Therese May.

Britanija ne bo edini pobegli zapornik? Primerjava EU in Sovjetske zveze je bil Huntov prvi velik brexitski populistični izpad. V kongresnem govoru je med drugim dejal: »Bojevali smo se za mir na naši celini in nihče med nami ne bo obrnil hrbta zgodovini. Zdaj bi rad neposredno nagovoril naše evropske prijatelje. Tudi vi ne bi smeli obrniti hrbta zgodovini. Zdi se, da vi, evropski prijatelji, mislite, da lahko ohranite klub skupaj tako, da kaznujete članico, ki odhaja, ne samo z ekonomskimi ovirami, ampak celo z razdvojitvijo Britanije z mejo na Irskem morju. Kaj se je zgodilo s samozavestjo in ideali evropskega sna? EU je nastala, da bi ščitila svobodo. Sovjetska zveza je bila tista, ki je ljudem preprečevala odhod. Zgodovinska lekcija je jasna: če boste spremenili evropski klub v zapor, se želja po odhodu ne bo zmanjšala. Rasla bo. In mi ne bomo edini zapornik, ki bomo želeli pobegniti,« je dejal brexitski Hunt. Odzivi s celine so bili hitri, jezni in ogorčeni. Vrsta evroposlancev je že zahtevala njegovo opravičilo za populistično zlorabljanje zgodovine. Predsednik evropskega sveta Donald Tusk je vpričo irskega premierja Lea Varadkarja v Bruslju dejal, da je bilo Huntovo primerjanje EU s Sovjetsko zvezo ne samo nespametno, ampak tudi žaljivo. »Sovjetska zveza je bila o zaporih in gulagih, mejah in zidovih, nasilju proti državljanom in sosedom. EU je o svoboščinah in človekovih pravicah, napredku in miru, življenju brez strahu, demokraciji in pluralizmu, celina brez notranjih mejah in zidov. Sovjetski duh še živi, kot je pokazal napad v Salisburyju (napad z ruskim živčnim plinom novičokom v tem angleškem mestu, ki ga britanska vlada pripisuje agentoma ruske vojaške službe GRU). Dobro veste, kje boste našli tega duha. V Bruslju ga ne boste,« je bil oster Tusk, ki je na vprašanje, ali bi Hunt moral odstopiti s položaja zunanjega ministra, odgovoril, da to ni njegov problem.

Poročen z Japonko, ne, s Kitajko Nekdanji belgijski premier, od leta 2009 pa evroposlanec Guy Verhofstadt, ki vodi Zvezo evropskih liberalcev in demokratov, je ocenil, da ni nepričakovano, da je Hunt primerjal EU in Sovjetsko zvezo. »Enkrat je pomešal Japonsko in Kitajsko. A takrat je žalil svojo ženo (med obiskom na Kitajskem je dejal: 'Moja žena je Japonka… ne, moja žena je Kitajka, kakšno grozno napako sem naredil.') Tokrat je naredil nekaj hujšega, nekaj zelo drugačnega, ne žali nas, ampak milijone državljanov, ki so dolgo živeli pod sovjetsko vladavino.« Verhofstadt je bil tudi eden od evroposlancev, ki so jasno usmerili prst krivde za zastoj brexitskih pogajanj. »Nikoli ne bomo spodkopali načel Unije, evropskega projekta, da bi rešili politično stranko v Britaniji, ki ni sposobna najti niti skupnega izhoda iz brexitske zmešnjave.«