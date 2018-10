S tem je novinarju povedal vse, kar se je o nastali situaciji dalo povedati. Pozornemu gledalcu, ki je zrl v fantove oči, ni mogla uiti pretresljiva mešanica strahu, naveličanosti in razočaranja in novinar bi se mu lahko na tisti točki zahvalil za njegov izčrpen odgovor ter se vrnil domov. Zgodbo je imel, zgodbo o fantu, ki je odšel v Bruselj, da bi bili njegovi doma ponosni nanj in da bi se med služenjem birokratskega roka izučil prepotrebnih veščin, s katerimi bo lahko nekoč, če bo potrebno, pomagal svoji domovini, zdaj pa se je skrival za kavomatom in trepetal za svojo usodo