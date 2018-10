Ko so me v otroštvu spraševali, od kod prihajam, sem povedal, da iz Jugoslavije. Do osemnajstega leta sem imel jugoslovansko državljanstvo, potem pa se je začela vojna na Balkanu. Tudi znotraj naše družine je bilo veliko težav. Nisem se več imel za Jugoslovana, ampak sem se počutil kot Avstrijec. Vojne situacije sploh nisem mogel razumeti. Kot otrok sem bil vsako leto na obisku v različnih jugoslovanskih republikah. Takrat je bila to ena država, zato nisem prepoznal razlik med narodi. Nenadoma nisem več vedel, komu pripadam,