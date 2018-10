Pred reprezentančnim premorom bodo v prvi slovenski ligi odigrali tekme dvanajstega kroga. Domžale, ki so postale zatočišče za številne, ki se drugje niso naigrali (Sikošek, Vuk, Podlogar, Ibraimi, Lazarević…), se bodo skušale Muri oddolžiti za visok poraz v Murski Soboti, s katerim se je začela kriza, ki še vedno traja. Aluminij je v sosedskem obračunu z Mariborom vselej izjemno motiviran in je v Ljudskem vrtu pripravil že nekaj presenečenj. Olimpija, ki ima znova velike težave z učinkovitostjo, na gostovanju v Celju ni zmagala že več kot dve leti. Triglav v Kranju redno razprodaja točke, kar je priložnost za Gorico.

KRŠKO – RUDAR 0:0 Predstava Krčanov in Velenjčanov je bila v skladu z uvrstitvijo na lestvici, na kateri sta ekipi zasidrani na zadnjih dveh mestih. Čeprav sta ekipi kar štirikrat stresli okvir gola – oboji po dvakrat – se je tekma končala brez gola. Verjetno bi se razpletla drugače, če bi nekdanji hrvaški zvezdnik v dresu Krškega Vukušić v četrti minuti žogo brcnil v mrežo, namesto da je s konico čevlja udaril v travo. Nato se je začel festival strelov k okvir gola. Velenjčan Arap je z glavo zadel prečko, Krčan Vukušić pa z osmih metrov vratnico. Pravo bombo je z roba kazenskega prostora v vratnico sprožil napadalec Rudarja Tučić. V drugem polčasu je bilo nevarnejše Krško, a je ob strelih Vukušića in Ristovskega izvrstno posredoval vratar Rudarja Marko Pridigar. Strel Ristovskega pa je oplazil prečko. V zadnjih minutah so bili nevarnejši Velenjčani, a rezervist Škoflek ni bil dovolj natančen. Moštvi tako ostajata na dnu lestvice, Rudar predzadnji z 11 točkami, Krško pa zadnje z devetimi.

DOMŽALE – MURA danes ob 14.45, sodnik: Borošak Če si kdo že po prvi četrtini prvenstva boleče želi maščevanja, si ga Domžalčani proti Muri. Na Fazaneriji je rumena družina povsem razpadla (5:1), kar pa ni bil le slab dan. Domžale so kljub zvenečemu kadru, ki ga je ta teden okrepil še en povratnik, nekdanji reprezentant Dejan Lazarević, nato v avgustu in septembru zbrale le po eno zmago. Simon Rožman je po prigaranem remiju v Ljudskem vrtu (2:2) sicer pojasnil, da bodo ljudje morali razumeti, kako potrebuje moštvo, ki zamenja pet, šest igralcev, še nekaj časa. V Krškem je nato šlo (4:0), v Velenju (2:1) pa rumeni znova niso zmogli zadržati vodstva in izgubili že petič. »Potrebne bo veliko želje, borbenosti, agresivnosti in taktične dovršenosti. Če se bo vse poklopilo, se lahko nadejamo dobrega rezultata,« se v tekmo podaja Adam Gnezda Čerin. Domžalčani se po treh zaporednih gostovanjih vračajo domov, kjer so letos trikrat zmagali in dvakrat izgubili. Za Muro je bila huronska zmaga nad Mariborom (4:1) praznik. Ampak že takoj po tekmi je Ante Šimundža stopil na žogo in poudaril, da morajo takšno predstavo pokazati še proti Domžalam. Težava Mure pa je, da je najslabše moštvo na gostovanjih, še edino brez zmage. Prekmurce lahko hrabrita povratka Luke Šušnjare in Špira Peričića, a Šimundža zna staviti na postavo, ki je slavila v nedeljo. Verjetni postavi – Domžale: Mulalić, Sikošek, Melnjak, Dobrovoljc, Kirm, Klemenčič, Mujan, Gnezda Čerin, Ibričić, Ibraimi, Vuk. Mura: Obradović, Kous, Maruško, Boškovič, Šturm, Kozar, Lorbek, Kouter, Karničnik, Bobičanec, Sirk. Naš namig: 0.

MARIBOR – ALUMINIJ danes ob 17. uri, sodnik: Žganec Ni bil samo prvi poraz v letošnjem prvenstvu. Maribor je na Fazaneriji (4:1) doživel trd, visok, odmeven poraz. Niso pa v Ljudskem vrtu na dolgo razpredali o porazu, opozorili so raje le, kaj je šlo narobe. »Povleči moramo zaključke iz tega. Kvaliteta moštva je, da vidi, kaj ni bilo v redu, in se postavi drugače na igrišču,« je povedal Darko Milanič. Takoj je pristavil, da je čas za novo serijo, vendar raje previdno, saj prihaja vselej lokalno razpoloženi, letos pa tudi rezultatsko uspešni Aluminij. »Tekme, ki jih redko z lahkoto zmagaš,« je posvaril Milanič. Za zmago bo, kot pravi, potreboval hitro moštvo, ki mu ne bo težko narediti koraka več. »Odsprintati, kot se spodobi, in biti hkrati pameten – to bo recept.« Milanič kljub vrnitvi Denisa Klinarja poudarja, da še čaka na povratek Martina Milca, se bo pa na levo stran obrambe vrnil Mitja Viler. Glede na pretekli sezoni trenutno četrtouvrščeni Aluminij še vedno štrli na lestvici, ampak v celi sezoni so bili le v desetem krogu na petem mestu, sicer pa vselej višje. Tradicionalno »šumari« radi pridejo v Ljudski vrt, čeprav so v letošnji sezoni začeli točke nabirati proti neposrednim konkurentom. Tokrat bodo brez Ivana Konteka, imajo pa po izboru Primoža Glihe v Luki Janžekoviču, Dejanu Petroviču, Maticu Vrbancu in Eriku Glihi kar štiri mlade reprezentante. Verjetni postavi – Maribor: Handanović, Klinar, Uskoković, Ivković, Viler, Derviševič, Vrhovec, Hotić, Vršič, Mlakar, Zahović. Aluminij: Janžekovič, Gliha, Martinović, Grgić, Jakšić, Muminović, Tahiraj, Horvat, Petrovič, Krajnc, Kidrič. Naš namig: 1.

CELJE – OLIMPIJA danes ob 20.15, sodnik: Mertik Celjani so neporaženi že šest tekem, a za preboj v zgornji del lestvice je premalo zmag (dve) in preveč remijev (sedem). »Priprave za Olimpijo so bile povsem enake kot za vse druge tekme. Fantje so prizadevni na treningih, na tekmah pa zaradi mladosti ne znajo izkoristiti vseh ponujenih priložnosti. Čeprav sem otrok Olimpije, to zame ni posebna tekma, ampak le ena izmed mnogih in pravi izziv za našo ekipo,« pravi trener Celja Dušan Kosič, ki je v sredo ostal brez pomočnika Zorana Zeljkovića. 38-letni Ljubljančan je postal glavni trener drugoligaša Ilirije iz Zgornje Šiške. Po dveh zaporednih domačih remijih z Gorico in Krškim je konec miru za trenerja Zorana Barišića, saj niso izkoristili spodrsljajev Maribora, da bi se mu približali na točko zaostanka. Ljubljančani imajo v igri posest žoge, a so zaradi igre v širino namesto v globino premalo nevarni za gol nasprotnika. Dunajčan bo moral sestaviti taktiko, v kateri bo ekipa več tvegala, obenem pa bo moral tudi bolje prebrati namere nasprotnika in reagirati med tekmo. V pisarnah je nova okrepitev 50-letni Hrvat Fabijan Komljenović, ki je postal vodja mladinskega pogona in svetovalec predsednika Milana Mandarića za športne zadeve. V Ljubljano je prišel iz zagrebškega Dinama, kjer pa ni imel pomembnejših funkcij. Verjetni postavi – Olimpija: Ivačič, Bagnack, Zarifović, Maksimenko, Štiglec, Tomić, Putinčanin, Savić, Kronaveter, Črnic, Vombergar. Celje: Rozman, Zaletel, Travner, Džinić, Andrejašič, Cvek, Pišek, Novak, Kerin, Požeg Vancaš, Ibišević. Naš namig: 0.

TRIGLAV – GORICA jutri ob 15.30, sodnik: Kovačič Na eni strani vroče-hladna domača serija, na drugi sedem zaporednih goriških tekem brez poraza. Za dodatno negotovost pri poskusu napovedi, kako se utegne razplesti jutrišnja tekma v Kranju, je tu še serija štirih zaporednih pozitivnih izidov Triglava proti Goričanom. Ampak to je le ena plat zgodbe, kajti medtem ko Kranjčani osvajajo točke v Novi Gorici, jih Severnoprimorci v Kranju, kjer so bili nazadnje poraženi pred petimi leti. Domači trener Dejan Dončić v okviru priprav na tekmo ni imel na voljo vseh potrebnih informacij, saj ni jasno, ali se v goriško ekipo vračata vratar Grega Sorčan in branilec Žiga Lipušček, ki sta se poškodovala ob trku z glavama v Ljubljani. Po odsluženi kazni bo zagotovo spet na klopi trener Miran Srebrnič, ki bi utegnil v branilsko vrsto spet postaviti Uroša Celcerja, ki je prav tako izpustil prejšnjo tekmo. Njegova dilema glede tekmeca je povezana s tem, ali se bo v kranjsko zasedbo po bolezni, ki mu je preprečila nastop v Kidričevem, vrnil vselej nepredvidljivi Luka Majcen. Nekdanji Goričan v zasedbi Orlov je avgusta zadel za izenačenje v Novi Gorici in za Srebrniča bi bila informacija, ali ga bo Dončič vrnil v ekipo, zlata vredna pri postavljanju taktike. Zdi se, da se oba stratega na tekmo podajata z nepopolnimi informacijami o tekmecu. Verjetni postavi – Triglav: Čadež, Elsner, Gajić, Arh-Česen, Kryeziu, Rogelj, Udovič, Tijanič, Mlakar, Afoakwa, Jurić. Gorica: Štrukelj, M. Kavčič, Oršolić, T. Kavčič, Tomiček, Curk, Kolenc, Osuji, Grudina, Kotnik, Filipović. Naš namig: 0.