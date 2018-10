Dobre objave poslovnih rezultatov

Pretekli teden je na svetovnih kapitalskih trgih minil v znamenju objav prvih četrtletnih rezultatov in nadaljevanja v zadnjih mesecih že skoraj običajnih geopolitičnih napetosti. Čeprav so borzni tečaji zaključili blizu izhodišč, imajo vlagatelji za seboj ponovno razburljiv teden na borznem parketu. Kljub visoki nihajnosti je osrednji ameriški indeks S&P 500 teden zaključil le 0,34 odstotka nad izhodiščem, merjeno v evrih. Čez lužo je v polnem zagonu sezona objav četrtletnih poslovnih rezultatov podjetij, ki so kljub nekaterim negativnim presenečenjem za zdaj zelo dobri. V torek so rezultati investicijskih bank Goldman Sachs in Morgan Stanley ter podjetij iz zdravstvene panoge UnitedHealth in Johnson&Johnson presegli napovedi analitikov in prispevali k močni, 2,15-odstotni dnevni rasti indeksa S&P 500. Tudi družba Netflix je v zadnjem četrtletju, ko je dodala skoraj sedem milijonov novih naročnikov, pozitivno presenetila vlagatelje. Cena delnice je posledično po objavi močno narasla, a je, zanimivo, v naslednjih dneh upadla na nivoje pred objavo. Tečaj delnice družbe Netflix je namreč v letošnjem letu porasel za kar 80,59 odstotka, merjeno v evrih, kar kaže na to, da je bilo veliko dobrih novic morda že zajetih v pričakovanja borznih udeležencev. Po podatkih družbe FactSet je do konca tedna poslovne rezultate objavilo 17 odstotkov podjetij z osrednjega indeksa S&P 500. Rast dobičkov je trenutno odlična; v povprečju so dobički 19,5 odstotka višji v primerjavi z enakim obdobjem lani, kar potrjuje trenutno izjemno dobro kondicijo ameriškega gospodarstva. Hkrati je 80 odstotkov podjetij preseglo pričakovanja analitikov, kar je bolje od petletnega povprečja, ki znaša 71 odstotkov. Obeti za naprej so prav tako dobri, saj za zadnje četrtletje analitiki pričakujejo 16,5-odstotno rast dobičkov. Sreda je minila v znamenju objav pogovorov z zadnjega zasedanja odbora ameriške centralne banke za določanje monetarne politike (FOMC). Ne glede na povišano nihajnost na finančnih trgih kot posledico rasti obrestnih mer v ZDA ostajajo Jerome Powell in kolegi neomajni glede nadaljnjih dvigov temeljne obrestne mere. Trenutne obrestne mere so po mnenju centralnih bankirjev ob dobri kondiciji gospodarstva še precej oddaljene od nivojev, ko bi začeli zavirati gospodarsko rast. Po odličnem vzdušju v prvi polovici tedna je v četrtek sledil preobrat.