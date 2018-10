Prekinitev korekcije (vsaj začasno) je nastopila v torek, ko so borzni indeksi S&P500, Dow Jones in Nasdaq v enem samem dnevu pridobili več kot dva odstotka, k čemur sta zagotovo pripomogla zelo dobra rezultata bank Goldman Sachs in Morgan Stanley, ki sta bila objavljena v torek. Obe banki sta prekoračili pričakovanja trga glede dobičkonosnosti za več kot 15 odstotkov, kar je dobra popotnica za sezono objav četrtletnih poročil in pokazatelj, v katero smer se lahko stvari na ameriških kapitalskih trgih najverjetneje obrnejo v naslednjih dobrih dveh mesecih.

Banka Goldman Sachs je sicer v tretjem letošnjem četrtletju ustvarila 2,5 milijarde dolarjev (okoli 2,1 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 20,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani, medtem ko so se banki prihodki okrepili za 3,8 odstotka, na 8,6 milijarde dolarjev. Banka je tako objavila dobičkonosnost na delnico v višini 6,28 dolarja, medtem ko je pričakovanje trga stalo pri dobičkonosnosti v višini 5,38 dolarja na delnico. Za Goldman Sachs je investicijski del bančništva presegel pričakovanja zaradi poslov, povezanih z začetnimi javnimi ponudbami delnic podjetij (IPO). Vendar pa je bil prihodek, ki izhaja iz trgovanja vrednostnih papirjev, nižji od pričakovanj trga. Predvsem zaradi nizke volatilnosti na kapitalskih trgih v tretjem letošnjem četrtletju in zaradi višanja obrestnih mer. Sicer zaradi višanja obrestnih mer lahko v bančništvu na splošno pričakujemo rast dobičkonosnosti že na račun povišanja depozitov s strani prebivalstva in povišanja marž pri kreditiranju.

Začetek sezone četrtletnih poročil je pospremilo tudi kar nekaj spodbudnih makroekonomskih podatkov. Tako je na primer industrijska proizvodnja v ZDA septembra kljub orkanu Florence dosegala rast. Industrijska proizvodnja se je septembra z avgustom okrepila za 0,3 odstotka, medtem ko je rast trgovine na drobno v enakem obdobju dosegla 0,1 odstotka. Tako letošnji september predstavlja že osmi zaporedni mesec rasti trgovine na drobno v ZDA.

Med nekoliko neugodne podatke pa spada včeraj objavljeno število na novo začetih stanovanjskih gradenj v ZDA, to je avgusta na mesečni ravni padlo za 5,3 odstotka. Poleg morebitnih učinkov orkana Florence na ta podatek gre tukaj najverjetneje tudi za vpliv naraščajočih obrestnih mer, ki prevzemajo svoj davek na stanovanjskem trgu. Nadaljevanje padca v stanovanjske naložbe lahko vpliva na rast BDP, kar nam daje sliko o verjetno dokaj krepki upočasnitvi rasti v prihodnjem letu. Znanilec te je delno tudi korekcija preteklega tedna, ki je na podlagi pričakovanih odličnih rezultatov podjetij za to četrtletje in na podlagi prihajajoče praznično zapravljive sezone prekinjena. Skratka, trenutna pričakovanja so v znamenju nekoliko bolj volatilne rasti trgov na Wall Streetu do konca letošnjega leta in njena relativno krepka umiritev v naslednjem letu.