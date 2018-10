»Veste, to je dober dokaz, kako minljiva je gledališka slava,« je dejala Tea Rogelj, kustosinja Slovenskega gledališkega inštituta, ko je odprla predal s slikami Antona Cerarja - Danila, ki jih hranijo v depoju inštituta: »Predstavljajte si nekoga, ki je bil v svojem času totalna zvezda, danes pa nihče več ne ve, kdo je bil.«

Na slikah v predalu je gospod z očali in cigarami na desetinah portretov največjih slikarjev tistega časa: Božidar Jakac, Ivan Vavpotič, Ivan Čargo, Nikolaj Pirnat in drugi. Vedno s cigaro in očali. Cigare so tudi v leseni ška