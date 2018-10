Nemški zunanji minister Maas je za nemško javno televizijo dejal, da ni razlogov, da bi Berlin odobril prodajo, dokler ne bo jasno, kaj se je zgodilo z novinarjem. S tem je pod vprašajem odločitev o prodaji nemških topniških sistemov Savdski Arabiji, poroča Reuters na svoji spletni strani. »Dokler traja preiskava in dokler ne vemo, kaj se je zgodilo, ni nobenega razloga za sprejemanje pozitivnih odločitev o izvozu orožja v Savdsko Arabijo,« je dejal Maas.

Nemčija je septembra odobrila prodajo orožja Savdski Arabiji v vrednosti skoraj 417 milijonov evrov, kažejo podatki nemškega ministrstva za gospodarstvo. S tem je kraljevina, ki izvaja letalske napade v Jemnu in je pod drobnogledom zaradi spornega izginotja savdskega novinarja, po Alžiriji drugi največji kupec nemškega orožja.

Ameriški predsednik Trump, ki je razlago Savdske Arabije o smrti savdskega novinarja Hašokdžija sprva označil za verodostojno in pomemben prvi korak, pa je v soboto zvečer poudaril, da s pojasnili Rijada ni zadovoljen. »Nisem zadovoljen, dokler ne dobimo odgovorov,« je dejal in dodal, da še vedno preučuje uvedbo sankcij.

Številne države zahtevajo natančna pojasnila

Okoliščine smrti savdskega novinarja Džamala Kasokdžija so zaskrbljujoče, zato EU in njeni partnerji vztrajajo pri nujnosti celovite, verodostojne in transparentne preiskave, ki bi razjasnila vse okoliščine umora, posamezniki, ki stojijo za tem, pa odgovarjali, je dejala visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo in varnostno politiko Federica Mogherini.

Za temeljito preiskavo sta se v soboto zvečer zavzeli tudi Francija in Kanada. Slednja je ocenila, da savdskim pojasnilom »primanjkuje verodostojnosti in konsistentnosti«.

Francija obsoja umor novinarja in zahteva temeljito preiskavo, je poudaril zunanji minister Jean-Yves Le Drian. Potrditev smrti novinarja je po njegovem prepričanju prvi korak pri iskanju resnice, še naprej pa ostajajo odprta številna vprašanja, je opozoril in dodal, da morajo tisti, ki so odgovorni za Kašokdžijevo smrt, za to odgovarjati.

Savdska Arabija je po tednih vztrajanja, da je savdski novinar Džamal Hašokdži varno zapustil savdski konzulat v Istanbulu, v soboto priznala, da je umrl na konzulatu. Umrl naj bi v pretepu. Priznanje je naletelo na skepso in kritike Zahoda in nevladnih organizacij, vrstijo se pozivi k neodvisni preiskavi smrti kritika Rijada.