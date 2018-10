Podpora predlogu je bila v 120-članskem sobranju izglasovana ob pomoči poslancev koalicije okoli glavne opozicijske stranke VMRO-DPMNE, ki sporazumu z Grčijo in spremembi imena nasprotuje.

Od 48 opozicijskih poslancev jih je za vladni predlog glasovalo osem, kar je bilo ključno za to, da je vladna večina dosegla zahtevano dvotretjinsko podporo.

Glasovanje je sicer eno od mnogih, ki bodo sledila v okviru potrebnih sprememb ustave in prvi preizkus, ali ima vladna koalicija potrebno dvotretjinsko večino v parlamentu za te spremembe, navaja portal Balkaninsight.

Celoten proces sprejemanja ustavnih dopolnil, potrebnih za spremembo imena države v skladu s sporazumom, naj bi trajal tri mesece.

Z dvotretjinsko podporo v parlamentu lahko sedaj vlada začne pripravljati dejanske osnutke dopolnil ustave, ki jih bo nato vložila v parlament.

V skladu s sporazumom, ki sta ga Skopje in Atene podpisala 17. junija letos, bi se Makedonija preimenovala v Severno Makedonijo. V zameno bi Grčija odpravila blokado pri njenem vključevanju v EU in Nato. A makedonski referendum konec septembra o tem vprašanju zaradi prenizke udeležbe ni uspel, čeprav je sporazum podprla velika večina tistih, ki so prišli na volišča.

Glede na to, da je bil referendum posvetovalni, so v vladi rezultat interpretirali kot zeleno luč za spremembo ustave, v opoziciji pa kot jasen signal, da so državljani proti. Premier Zoran Zaev je nato že takoj zagrozil s predčasnimi volitvami, na katerih bi se mu obetala okrepitev moči v parlamentu.