BMW je namreč s sedanjo generacijo serije 7, to pot v podaljšani različici, zadel tisto, kar najzahtevnejši kupci iščejo in so pripravljeni tudi plačati. Pri novi sedmici pa dobijo marsikaj. Kako tudi ne bi, saj avtomobil meri v dolžino razkošnih 5,24 metra in ponuja več kot obilje prostora tako na sprednjih kot na zadnjih sedežih, prtljažnik pa še vedno premore tudi skoraj karavanskih 515 litrov, zatorej je za prtljago dobro poskrbljeno. Enako lahko trdimo za voznika, saj ga ta avtomobil dejansko objame in položi v svojo zibko, na delovnem mestu pa se zavoljo vrhunske ergonomije in še bolj vrhunskih materialov (mamljivo usnje) takoj počuti več kot domače. Še več, nikoli mu ni dolgčas, za kar poskrbi na eni strani motor, na drugi vsa možna elektronika in na tretji več kot prepričljivo podvozje. Dobro, to ni dirkalnik, čeprav mu 610 konjičev daje več kot dobro izhodišče. Ne, to je več kot udobna in ugledna potovalna limuzina, ki omogoča nešteto dodatnih možnosti in izbir. Odrasli se tako počuti podobno kot otrok v slaščičarni.

Srca prestižneža je 6,6-litrski mogočni dvanajstvaljnik z dvema turbopolnilnikoma, ki zna presti mirno in nežno, če si voznik tega zaželi, ali pa pokazati prav vse svoje mišice, ko je to potrebno. Zarohni ali zaprede, vse je odvisno od tega, kaj zahtevamo od njega, pri tem pa porabi 13,6 litra goriva na sto kilometrov. Veliko? Ne, ob dobrih 600 konjih, teži 2,2 tone in vsemu, kar ponuja, niti približno. Kajti ti konjiči so vedno na voljo – in tudi ko jih ne potrebujemo v celoti, dajo vedeti, da so nekje tukaj, blizu, vedno pripravljeni, da vskočijo, ko se vozniku zahoče. Velike hitrosti so hitro dosežene (največja je elektronsko omejena na 250 kilometrov na uro, pospešek do stotice je 3,9 sekunde), sopotniki pa sploh nimajo občutka, da se kaj adrenalinskega dogaja. Svetujemo vam uporabo pametnega tempomata, ker lahko v nasprotnem vse skupaj postane predrago, izgovori, da niste niti čutili, da bi bili prehitri, pa pri sodniku za prekrške verjetno ne zaležejo veliko. Pa čeprav bi govorili resnico.

Voznik in potniki se bodo seveda najbolj razveselili vsega udobja. Od samodejnega mehkega zapiranja vrat, vzvratne kamere, do head-up zaslona, med dodatno opremo pa najdemo še parkirnega asistenta, daljinski nadzor parkiranja, nočno opazovanje ceste in še bi lahko naštevali. Udobje in varnost se v tem avtomobilu križata in dopolnjujeta, da res zmanjka besed. Konec koncev pa to »pomanjkanje« besed in poudarka na dejstvih zahteva svojo ceno. V osnovi ta avtomobil stane 238.900 evrov, kar je lep kupček denarja, ko pa dodate nekaj opreme, ki jo je vseeno dobro imeti s seboj na poti, pa čeprav služi bodisi boljšemu videzu, še večjemu udobju ali pa zgolj prestižu, se cena lahko dvigne na 282.652 evrov, kolikor je stal testni primerek. Veliko? V očeh povprečnega Slovenca zagotovo, konec koncev si za ta denar v središču Ljubljane lahko omislite trisobno stanovanje. A povprečni Slovenec bo seveda zgolj opazovalec sedmice in lahko o tem, da postane njegova last, zgolj sanja. Za premožnejše pa velja: privoščite si ga, ne boste razočarani.