Kratice. Ste se kdaj spraševali, zakaj jih je toliko in kaj pomenijo? Zdi se, da v vsakdanjem življenju brez njih ne bi mogli, čemur bi znali pritrditi tudi najstniki, ki jih uporabljajo pri pisanju kratkih sporočil na telefonih in na družbenih omrežjih. Danes vsi vemo, da kratica dr. označuje doktorja, g. gospoda, npr. na primer in d.d. delniško družbo. S kraticami se učimo živeti že v mladosti in nas spremljajo vse do smrti. Brez kratic seveda ne gre niti v svetu avtomobilizma. In ko vidimo zapisano kratico GT(i), takoj zastrižemo z ušesi in si predstavljamo nekaj vsaj malce bolj športnega. Vsaj tako smo bili prepričani, ko smo dobili povabilo na tes(t)no druženje s peugeotom 308 GT, a bili že na samem začetku razočarani – pod prednjim pokrovom se je vrtel dizelski motor. Je dizel sploh lahko športen?

Da je različica GT drugačna, najprej zaznajo naše oči. Športna pedala so iz aluminija, zaščita pragov prav tako, izpušna cev je dvojna in kromirana, lita platišča so 18-palčna, športna sta tako prednji kot zadnji odbijač, sedeži so oblečeni v kombinacijo usnja in alkantare z rdečimi šivi. Športnost je izražena tudi, ko oči zapremo, saj je vozniku na voljo paket sport, ki prilagaja odzivnost volanskega obroča, športni zvok motorja, spremeni barvo instrumentalne plošče in odzivnost pedala za plin. Vse lepo in prav, pa to sploh potrebujemo? Če bi bil naš GT 1,6 THP z 225 konji, bi bila zgodba verjetno drugačna, cilj pa je bil dokazati, da je tudi 180 črnih konjičkov dovolj iskrivih, da bo vozniku, ko jih požene v dir, zaigralo srce. Tudi zato smo tokrat stopalko za plin potiskali močneje, odločneje in konjički nas niso razočarali.

Osebnih hitrostnih rekordov seveda ne smete pričakovati, tudi ne kakšne nore lege med divjanjem skozi ovinke. Toda s 308 GT boste vseeno dovolj hitri, da vas bodo ostali prometni udeleženci gledali v vašo lepo ritko (modro obarvana sploh zasije v posebni luči), če si boste tega seveda zaželeli. Ob podatku o pospešku do stotice ne boste ravno od razburjenja omedleli, a vendarle je 8,6 sekunde številka, ki jo premore manjšina štirikolesnikov na slovenskih cestah. Brez pripomb smo bili tudi, ko je beseda nanesla na motor, toliko bolj, ker se je ob našem priganjanju poraba spustila pod mejo 7 litrov, tako da smo bili obiskovalci črpalke za gorivo približno na vsakih 800 prevoženih kilometrov. Pohvalno. Magična tisočica bi bila ob nekaj večji posodi za gorivo, ki je povprečnih 53 litrov, zlahka dosegljiva.

Zadnje čase se nam zdi, da se kot papagaji ponavljamo, kakšna dodana vrednost so samodejni menjalniki, ki razbremenijo voznika in povečajo vozno udobje. V našem primeru dileme ni, saj je 8-stopenjski samodejni menjalnik edina izbira. V primeru, da dvomite vanj, na različico GT kar pozabite. Če pa brez prestavljanja vendarle ne zmorete, sta na voljo dve ušesi za volanskim obročem, ki prestavljanje omogočata. Češnja na torti celotnega paketa bi bil pametni tempomat, ki sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo, a je imel avto zgolj navadnega. Škoda, je pa na srečo na voljo z doplačilom dobrega tisočaka. Prosim, doplačajte. Seznam udobnostne in varnostne opreme je sicer na ravni avtomobila letnik 2018, v skladu s pričakovanji pa je tudi cena 28.940 evrov. Zmogljivejši bencinski 308 GT, ki se zdi vsaj za tiste, ki želijo nekaj več športnosti, bolj smiselna izbira, je z 26.890 evri nepričakovano znatno cenejši.

Pravo športnost uteleša različica GTi z 263 konji moči (250 km/h, 6 sekund do stotice, 6-stopenjski ročni menjalnik), ki je v Sloveniji prav tako naprodaj. Če vam je cena 31.780 evrov preveč, je (bencinski) GT njegov približek. Žal pa brez tiste zvrhane mere adrenalina v krvi.