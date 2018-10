Gorazd Lampič, Elaphe pogonske tehnologije: Kitajci razmišljajo strateško in dolgoročno

Energetska kriza v 70. in 80. letih minulega stoletja je proizvajalce avtomobilov prisilila, da začnejo razmišljati v prid okolja in posledično o vozilih z ničelno stopnjo škodljivih izpustov ogljikovega dioksida. Ena izmed rešitev so tudi električni avtomobili. Svoj kos pogače na svetovnem trgu si skušajo s tako imenovanimi kolesnimi elektromotorji odrezati tudi pri podjetju Elaphe, katerega soustanovitelj in direktor je Gorazd Lampič.