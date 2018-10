Princesa Eugenie seveda nad tem ni bila navdušena, saj je novica popolnoma zasenčila njeno spektakularno poroko. Toda par je skoraj moral razglasiti nosečnost, saj sta že naslednji dan odšla na 16-dnevno turnejo v Avstralijo in na pacifiške otoke in ni boljše reklame za obisk kot noseča Meghan. Tako so ju v Avstraliji povsod pričakale množice kraljevih oboževalcev, ki jima želijo srečo. Na sloviti plaži Bondi Beach v Sydneyju so Meghan namesto rož celo podarili šop korenja, češ da bo jedla dovolj vitaminov za zdravo nosečnost. Nasploh so britanski mediji zelo obsedeni s skrbjo za njeno zdravje. Najprej jih je skrbelo, kako je z virusom Zika v Tongi, ki sta jo obiskala v petek. Nato so bili na trnih, ker je prekršila kraljevi protokol ter po plaži hodila bosa, saj je ob prihodu na plažo mirno sezula svoje čevlje. Najbolj pa jih je bilo strah, ko je otočje Tonge le nekaj dni pred njunim obiskom stresel potres.

Seveda par oboževalci sprašujejo tudi o otroku. Od tega, kako se počuti nosečnica – hudo je nespečna –, pa do tega, kakšno ime bosta izbrala. Dejala sta, da je za to še prezgodaj, da pa so jima dali dolg seznam, s katerega bosta izbirala. Na stavnicah vodijo imena Diana, Arthur in Alice.