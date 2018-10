Na sedem let in sedem mesecev zapora je bil danes obsojen 25-letni Martin Brezar iz Stare Cerkve, ker je 1. oktobra lani na terasi okrepčevalnice Osterman v Kočevju z nožem zabodel tamkajšnjega občinskega svetnika in nekdanjega državnega prvaka v bodibildingu, 34-letnega Saša Petka.

»Ne dvomim, da se boste na sodbo pritožili, in tako je tudi prav, kajti mogoče bodo gospodje na višjem sodišču stvari videli drugače. Vam pa svetujem, da v zaporu razmislite, ali se je vredno spravljati v take konflikte ali raje ostati doma in se ukvarjati z otrokom,« je Brezarju kot očetu na srce položil sodnik Marko Češnovar. Časa za razmislek bo imel dovolj, saj bo, ker mu je sodnik preklical še eno pogojno obsodbo od prej, v zaporu osem let. Ima pa na sodišču še eno »odprto zadevo«, obtožen je povzročitve hude poškodbe.

Kot smo že poročali, je do nasilja prišlo na napol zasebni zabavi ob zaprtju lokala. Kot je na podlagi zbranih dokazov ocenil sodnik, je Petka, ki je bil tam s svojo družbo, Brezar začel brez povoda zbadati na račun velikosti njegovih mišic. Oba sta bila pod vplivom alkohola, Brezar tudi kokaina. Petek je Brezarja, kot se je izrazil sodnik, nič kaj nežno pospremil ven, na terasi pa sta se stepla. Petkovemu pričanju, da ga je nasprotnik napadel iz zasede, sodnik ni verjel. Petek kljub svoji mišični masi v pretepu ni dominiral, morda celo nasprotno, saj je enkrat padel po tleh. Vendar pa sta bila v ravsu dokaj enakovredna, dokler Brezar ni izvlekel noža. »Zabodli ste ga, nož potegnili še vstran in ga nato izvlekli,« je dejal sodnik in opozoril, da bi bile brez hitre zdravniške pomoči posledice usodne.