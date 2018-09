Kar trikrat je Martin Brezar, obtožen poskusa uboja Saša Petka 1. oktobra lani, klical policijo. Na posnetkih, ki so jih predvajali na sodišču, se je sprva slišalo zgolj globoko dihanje, potem njegove prošnje, naj pošljejo patruljo, češ da je prišlo do pretepa, omenil je tudi nož in dejstvo, da je izgubil čevlje. Svoje vloge v »pretepu« policistki ni razkril, je pa omenil, da ima »razbite roke in noge«, a da rešilca ne potrebuje. Ker je patrulja najprej odšla na teraso kočevskega lokala Osterman, kjer se je odvil krvavi obračun, je sam nedaleč stran postajal nestrpen. Poklical je še enkrat. »Vem, da vas je strah. A niste več otrok, da se vam ne bi dalo dopovedati, da policisti ne morejo biti na dveh krajih hkrati,« mu je dejala policistka, med tretjim pogovorom, ko je bil do nje nesramen in ker je njegove besede doživela kot grožnje, pa je klic prekinila.

»Pobegnil je s kraja dogodka, zavedal se je, da je nekaj storil narobe. Če ne bi vedel zase in če bi bil tako toksiciran, bi se na kraju sesedel in zaspal, on pa je odšel,« pa je pričal sodni izvedenec Vasja F. Rejec, ki je strokovno mnenje zgradil na osnovi vedenja obtoženca nemudoma po dogodku samem, klice na 113 pa je prvič slišal šele v ponedeljek na sodišču.

Kombinacija kokaina in alkohola Obtoženčev zagovornik Miha Kunič se je pri vprašanjih osredotočil na kombinacijo zaužitja kokaina in alkohola (obdolženec je imel v krvi okoli 1,4 promila alkohola, našli pa so tudi sledi kokaina) oziroma na njun vpliv, ki ga lahko imata na posameznika. »Kokain ne zmanjša prisotnosti alkohola v krvi, deluje spodbujevalno, zniža se empatija, poveča se nasilnost, dviguje pa tudi stopnjo zavedanja situacije,« je Rejec večkrat ponovil. Ob hkratni uporabi kokaina in alkohola namreč v telesu nastaja tretja snov, kokaetilen, ki bi lahko vplivala na delovanje možganov. A ker ni znano, kakšno količino je Brezar zaužil, kakor tudi ne, kdaj, se ne ve, ali je takrat sploh imel kakršenkoli vpliv nanj. »Eno je, da je kokain klinično prisoten in ima učinek na vedenje posameznika, povsem drugo pa, da v krvi najdemo zgolj njegove sledi. Če je kokaina zaužil zelo malo, so ostali samo učinki alkohola,« je pojasnil Rejec.